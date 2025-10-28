Ne lepődjön meg, ha azt tapasztalja, hogy zavaros, klóros a víz

A víztározó medencék fertőtlenítése és mosása miatt a víz időszakosan zavarossá és enyhén klórossá válhat Dunakömlődön 2025. október 28-án és 29-én, vagyis kedden és szerdán.

Lesz víz, de zavaros lehet. Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Vízszolgáltatás szüneteltetésére nem kell számítani, viszont a magasabb pontokon nyomás ingadozás előfordulhat – írta közleményében a szolgáltató Mezőföldvíz Kft.