Karbantartás

1 órája

Ne lepődjön meg, ha azt tapasztalja, hogy zavaros, klóros a víz

Címkék#Mezőföldvíz Kft#víz#Dunakömlőd

A szolgáltató figyelmezteti a lakosságot.

Révészné Hanol Erzsébet

A  víztározó medencék fertőtlenítése és mosása miatt a víz időszakosan zavarossá és enyhén klórossá válhat Dunakömlődön 2025. október 28-án és 29-én, vagyis kedden és szerdán.

Lesz víz, de zavaros lehet. Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Vízszolgáltatás szüneteltetésére nem kell számítani, viszont a magasabb pontokon nyomás ingadozás előfordulhat – írta közleményében a szolgáltató Mezőföldvíz Kft.

 

