Szorít a határidő: már csak néhány napig igényelhető a szociális tűzifa a faluban

A diósberényi önkormányzat a közösségi médiában hívta fel a figyelmet arra, hogy a település közigazgatási területén élő, szociálisan rászoruló lakosok számára tűzifa támogatást biztosít. A támogatás igénylése a polgármesteri hivatalban beszerezhető nyomtatvány kitöltésével kezdődik, azonban a beadási határidő vészesen közeleg: a kérelmeket legkésőbb 2025. október huszonegyedikéig, keddig lehet benyújtani. A támogatás elbírálása során előnyt élveznek azok, akik települési támogatásra, aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosultak, illetve akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.