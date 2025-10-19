október 19., vasárnap

Helyi közélet

41 perce

Szorít a határidő: már csak néhány napig igényelhető a szociális tűzifa a faluban

Címkék#Diósberény#tűzifa#önkormányzat

Brunner Mónika
Szorít a határidő: már csak néhány napig igényelhető a szociális tűzifa a faluban

A házaló csalók egyik leggyakoribb trükkje, hogy kevesebb tűzifát szállítanak le a megbeszéltnél

Forrás: Shutterstock/illusztráció

A diósberényi önkormányzat a közösségi médiában hívta fel a figyelmet arra, hogy a település közigazgatási területén élő, szociálisan rászoruló lakosok számára tűzifa támogatást biztosít. A támogatás igénylése a polgármesteri hivatalban beszerezhető nyomtatvány kitöltésével kezdődik, azonban a beadási határidő vészesen közeleg: a kérelmeket legkésőbb 2025. október huszonegyedikéig, keddig lehet benyújtani. A támogatás elbírálása során előnyt élveznek azok, akik települési támogatásra, aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosultak, illetve akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek. 

 

