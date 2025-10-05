Nekik nemcsak az év egy napján fontosak az idősek

Isten éltesse az időseket az Idősek Világnapja alkalmából! Nemcsak ma, hanem az év minden napján! – írta Facebook-bejegyzésében Heberling Tibor, Decs polgármestere. – Ennek a szellemiségében köszöntötte alpolgármesterem, Zsiga Zoltán a Szoceg Kft. Idősek Otthonában a kedves lakókat. Számunkra az idősek tisztelete és a velük tartott kapcsolattartás nem egyedi. Mi az év során rendszeresen ápoljuk velük a kapcsolatunkat és igyekszünk a hétköznapi életüket minél komfortosabbá tenni. Az ünnepség során különböző labdás ügyességi játékok fűszerezték a kellemes hangulatot. Köszönöm szépen az intézmény dolgozóinak, vezetőjének Farkas Anikónak a kiváló szervezést és biztosítom a kedves lakókat az önkormányzat elkötelezett támogatásáról a jövőben is, mint mindig!

Forrás: Facebook