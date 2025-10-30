október 30., csütörtök

Alfonz névnap

18°
+18
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt

2 órája

Nem bírom a tukmálást

Címkék#vásárlás#ünnep#jegyzet

Kutny Gábor
Nem bírom a tukmálást

A kép illusztráció.

Nagyon lehangoló, mikor az ember egy nyaralás után bemegy egy bevásárlóközpontba és szembe találja magát a mikulással. Pedig lassan bevett szokássá válik, hogy majd fél évvel egy ünnep előtt megjelennek a polcon a nyuszik, mikulások vagy karácsonyi díszek, világítások. Lassan ott tartunk,hogy áprilisban elkezdik majd tukmálni a mécsest mindenszentekre. 

Tessék mondani... hova rohanunk? Értem én a kereskedelmi marketing ráhatását, de azt gondolom, ezzel a technikával inkább a dac erősödik a vásárlóban és csak azért sem vesz meg dolgokat. Nem hiszek a korai reklám hatékonyságában, azt azonban gondolom, hogy ez elveszi az ünnepre való készülődés szépségét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu