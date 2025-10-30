Nem bírom a tukmálást

Nagyon lehangoló, mikor az ember egy nyaralás után bemegy egy bevásárlóközpontba és szembe találja magát a mikulással. Pedig lassan bevett szokássá válik, hogy majd fél évvel egy ünnep előtt megjelennek a polcon a nyuszik, mikulások vagy karácsonyi díszek, világítások. Lassan ott tartunk,hogy áprilisban elkezdik majd tukmálni a mécsest mindenszentekre.

Tessék mondani... hova rohanunk? Értem én a kereskedelmi marketing ráhatását, de azt gondolom, ezzel a technikával inkább a dac erősödik a vásárlóban és csak azért sem vesz meg dolgokat. Nem hiszek a korai reklám hatékonyságában, azt azonban gondolom, hogy ez elveszi az ünnepre való készülődés szépségét.