Nem csalt a szimatuk, 3000 hamis parfümöt találtak egy kamionban

A járőrök az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán állítottak meg egy bolgár járműszerelvényt. A teherautó több raklap, különféle gyűjtőárut szállított, azonban több termék nem szerepelt a rakományjegyzéken. Ezeken az árukon termékmegnevezés sem volt, ezért a pénzügyőrök felnyitották a dobozokat.

Több mint 3 000 üveg hamis parfümöt foglalt le a NAV az M5-ösön Forrás: NAV

A gyanú hamar beigazolódott: 3 204 darab, ismert márkajelzésű (Giorgio Armani, Paco Rabanne, Calvin Klein, Emporio Armani, Gucci, Chanel stb.), de silány minőségű, hamis parfüm sorakozott a csomagokban. A sofőr és utasa sem a termékek származását, sem azok beszerzését nem tudta igazolni, azt mondták, hogy az autót céges plombával lezárva vették át.

A NAV a teljes rakományt lefoglalta, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indított eljárást. A jogtulajdonosoknak okozott kár meghaladja az 52 millió forintot.

Forrás: NAV