2 órája
Nem csalt a szimatuk, 3000 hamis parfümöt találtak egy kamionban
Nem minden üveg azt rejti, amit elsőre ígér: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy bolgár teherautó rakterében több mint háromezer üveg hamis parfümöt találtak. Az ellenőrzés nemcsak a papírok hiányosságait, hanem a márkás illatok mögött rejlő megtévesztést is feltárta – tudtuk meg a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól.
A járőrök az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán állítottak meg egy bolgár járműszerelvényt. A teherautó több raklap, különféle gyűjtőárut szállított, azonban több termék nem szerepelt a rakományjegyzéken. Ezeken az árukon termékmegnevezés sem volt, ezért a pénzügyőrök felnyitották a dobozokat.
A gyanú hamar beigazolódott: 3 204 darab, ismert márkajelzésű (Giorgio Armani, Paco Rabanne, Calvin Klein, Emporio Armani, Gucci, Chanel stb.), de silány minőségű, hamis parfüm sorakozott a csomagokban. A sofőr és utasa sem a termékek származását, sem azok beszerzését nem tudta igazolni, azt mondták, hogy az autót céges plombával lezárva vették át.
A NAV a teljes rakományt lefoglalta, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indított eljárást. A jogtulajdonosoknak okozott kár meghaladja az 52 millió forintot.
Figyelem! Az ünnepek közeledtével egyre gyakrabban bukkanhatnak fel hamis termékek. A NAV célja, hogy megvédje a vásárlókat és a tisztességes vállalkozásokat a hamisítványoktól. Egy-egy hamis illatszer nemcsak silány minőségű lehet, hanem olyan anyagokat is tartalmazhat, amelyek károsak az egészségre, hiszen ezeket a termékeket közvetlenül bőrre fújják – összetételük bizonytalan. Érdemes odafigyelni, amikor gyanúsan olcsó termékkel találkozunk, az alacsony ár nemcsak jogsértést, hanem valódi veszélyt is rejthet magában.