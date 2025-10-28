október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

15°
+12
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Illatok nyomában

38 perce

Nem csalt a szimatuk, 3000 hamis parfümöt találtak egy kamionban

Címkék#parfüm#NAV#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#hamis

Nem minden üveg azt rejti, amit elsőre ígér: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy bolgár teherautó rakterében több mint háromezer üveg hamis parfümöt találtak. Az ellenőrzés nemcsak a papírok hiányosságait, hanem a márkás illatok mögött rejlő megtévesztést is feltárta – tudtuk meg a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól.

Teol.hu

A járőrök az M5-ös autópálya Bács-Kiskun vármegyei szakaszán állítottak meg egy bolgár járműszerelvényt. A teherautó több raklap, különféle gyűjtőárut szállított, azonban több termék nem szerepelt a rakományjegyzéken. Ezeken az árukon termékmegnevezés sem volt, ezért a pénzügyőrök felnyitották a dobozokat.

Több mint 3 000 üveg hamis parfümöt foglalt le a NAV az M5-ösön Forrás: NAV

A gyanú hamar beigazolódott: 3 204 darab, ismert márkajelzésű (Giorgio Armani, Paco Rabanne, Calvin Klein, Emporio Armani, Gucci, Chanel stb.), de silány minőségű, hamis parfüm sorakozott a csomagokban. A sofőr és utasa sem a termékek származását, sem azok beszerzését nem tudta igazolni, azt mondták, hogy az autót céges plombával lezárva vették át.

A NAV a teljes rakományt lefoglalta, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indított eljárást. A jogtulajdonosoknak okozott kár meghaladja az 52 millió forintot.

Forrás: NAV

Figyelem! Az ünnepek közeledtével egyre gyakrabban bukkanhatnak fel hamis termékek. A NAV célja, hogy megvédje a vásárlókat és a tisztességes vállalkozásokat a hamisítványoktól. Egy-egy hamis illatszer nemcsak silány minőségű lehet, hanem olyan anyagokat is tartalmazhat, amelyek károsak az egészségre, hiszen ezeket a termékeket közvetlenül bőrre fújják – összetételük bizonytalan. Érdemes odafigyelni, amikor gyanúsan olcsó termékkel találkozunk, az alacsony ár nemcsak jogsértést, hanem valódi veszélyt is rejthet magában.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu