Mai évfordulók
Nem gyerekjáték a tökfaragás!

Keresztes Klaudia

Közeledik a Halloween, amit mi is egyre inkább magunkénak érzünk, és úgy döntöttem, idén kipróbáljuk a tökfaragást a kisfiammal. Az én gyerekkoromban ilyesmi még nem volt, így abszolút kezdőként álltam a feladathoz.

Tök jó Halloween.
Tök jó Halloween. Forrás: Pinterest

Gondosan kiválasztottuk a legnagyobb tököt, ő pedig kiválasztotta a kedvenc mesefiguráját sablonnak. Én meg lelkes kreatívként azt hittem, simán menni fog ez nekünk, de az első vágás után gyorsan rájöttem, hogy ez nem gyerekjáték! Vért izzadva próbálkoztunk, végül inkább visszatértünk a klasszikus, mosolygós tökfejhez. Nem lett tökéletes, de közben rengeteget nevettünk, és szerintem pont ettől lett igazán különleges a közös programunk.

 

