Nem kell a munka, de a segély az jól jönne

Ma pedig alig akad néhány ember, aki szüretelni jár. Nem kell a munka. Pár perccel később a pénztáros viszont arról elmélkedett, mennyire visszaesett az elmúlt évben a forgalmuk, az embereknek nincs pénzük, csak a legszükségesebbeket vásárolják, ha ez így megy tovább, lehet, hogy a bolt is bezár, és nem lesz munkahelye.

Nem kell a munka, pedig lenne mit csinálni, és azért pénz is járna. Közeledik a tél, nincs mivel fűteni, kell a segély

Fotó: Lang Róbert/illusztráció / Forrás: sonline.hu

Nem kell a munka, pedig szükség lenne a szorgos kezekre

Ugyanebben a kisvárosban tartott egy hónapja közmeghallgatást a polgármester. Arra volt kíváncsi, a városkához tartozó külterületen hogyan élnek az emberek, jut-e ételre, fűtésre, van-e olyan idős ember, aki teljesen egyedül él, nincs kire támaszkodnia. Már az is jellemző, hogy mindössze kilencen mentek el a közmeghallgatásra.