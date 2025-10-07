1 órája
Nem kell a munka, de a segély az jól jönne
Állok az egyik kis városka egyik boltjának bejáratánál, és percek óta hallgatom ismerősöm panaszát, hogy náluk ott a sok szőlő, ismerősénél az alma és a dió, de nem találnak embert, aki leszedje, természetesen jó pénzért. Pár éve ez még nem volt gond, alig várták a helyiek az őszt, sokan a szabadságukat is így időzítették, hogy egy kis pénzt összegyűjtsenek. Most nem kell a munka, mondta.
Ma pedig alig akad néhány ember, aki szüretelni jár. Nem kell a munka. Pár perccel később a pénztáros viszont arról elmélkedett, mennyire visszaesett az elmúlt évben a forgalmuk, az embereknek nincs pénzük, csak a legszükségesebbeket vásárolják, ha ez így megy tovább, lehet, hogy a bolt is bezár, és nem lesz munkahelye.
Nem kell a munka, pedig szükség lenne a szorgos kezekre
Ugyanebben a kisvárosban tartott egy hónapja közmeghallgatást a polgármester. Arra volt kíváncsi, a városkához tartozó külterületen hogyan élnek az emberek, jut-e ételre, fűtésre, van-e olyan idős ember, aki teljesen egyedül él, nincs kire támaszkodnia. Már az is jellemző, hogy mindössze kilencen mentek el a közmeghallgatásra.
A polgármester felajánlotta, kifizetik azok munkáját, akik vállalják, hogy az egyedül élő, idős emberek portája előtt lekaszálják a füvet, vállalják néhány utca rendben tartását. Adnak eszközöket is hozzá.
Nem volt rá egy jelentkező sem. Viszont legalább öten jelezték, hogy közeledik a tél, de nincs mivel fűtsenek, hiszen munkanélküliek. A polgármester azt mondta, fát nem tud adni, de munkát igen, azért bért, ebből lehetne venni majd tüzelőt is. Így már nem kellett a támogatás.