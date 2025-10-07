október 7., kedd

1 órája

Nem kell a munka, de a segély az jól jönne

Címkék#munka#segély#jegyzet

Állok az egyik kis városka egyik boltjának bejáratánál, és percek óta hallgatom ismerősöm panaszát, hogy náluk ott a sok szőlő, ismerősénél az alma és a dió, de nem találnak embert, aki leszedje, természetesen jó pénzért. Pár éve ez még nem volt gond, alig várták a helyiek az őszt, sokan a szabadságukat is így időzítették, hogy egy kis pénzt összegyűjtsenek. Most nem kell a munka, mondta.

Mauthner Ilona

Ma pedig alig akad néhány ember, aki szüretelni jár. Nem kell a munka. Pár perccel később a pénztáros viszont arról elmélkedett, mennyire visszaesett az elmúlt évben a forgalmuk, az embereknek nincs pénzük, csak a legszükségesebbeket vásárolják, ha ez így megy tovább, lehet, hogy a bolt is bezár, és nem lesz munkahelye.

nem kell a munka, pedig ősszel kellene a sok szorgos kéz
Nem kell a munka, pedig lenne mit csinálni, és azért pénz is járna. Közeledik a tél, nincs mivel fűteni, kell a segély
Fotó: Lang Róbert/illusztráció / Forrás: sonline.hu

Nem kell a munka, pedig szükség lenne a szorgos kezekre

Ugyanebben a kisvárosban tartott egy hónapja közmeghallgatást a polgármester. Arra volt kíváncsi, a városkához tartozó külterületen hogyan élnek az emberek, jut-e ételre, fűtésre, van-e olyan idős ember, aki teljesen egyedül él, nincs kire támaszkodnia. Már az is jellemző, hogy mindössze kilencen mentek el a közmeghallgatásra. 

A polgármester felajánlotta, kifizetik azok munkáját, akik vállalják, hogy az egyedül élő, idős emberek portája előtt lekaszálják a füvet, vállalják néhány utca rendben tartását. Adnak eszközöket is hozzá. 

Nem volt rá egy jelentkező sem. Viszont legalább öten jelezték, hogy közeledik a tél, de nincs mivel fűtsenek, hiszen munkanélküliek. A polgármester azt mondta, fát nem tud adni, de munkát igen, azért bért, ebből lehetne venni majd tüzelőt is. Így már nem kellett a támogatás.

 

