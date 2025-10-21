Vajon mi célból?
1 órája
Nemcsak a darvak, a helikopterek is alacsonyan szállnak (videó)
Alacsonyan szálltak a helikopterek
Forrás: Facebook/Trollna megye
Belecska fölött alacsonyan szállnak a helikopterek – írja a Trollna megye. És valóban, nyolc helikopter látható a Balázs által a szórakoztató honlapnak küldött videóben. A kommentelők közül akadt, aki Szár felett látta elrepülni a légi járműveket, más arról írt, hogy Gerjennél Bács-Kiskun felé vették az irányt, és volt, aki megjegyezte, „október van, ilyenkor keresik a párjukat a helikopterek, hogy aztán együtt fészket rakjanak a télre a padlásokon".
