Nemcsak a darvak, a helikopterek is alacsonyan szállnak (videó)

Belecska fölött alacsonyan szállnak a helikopterek – írja a Trollna megye. És valóban, nyolc helikopter látható a Balázs által a szórakoztató honlapnak küldött videóben. A kommentelők közül akadt, aki Szár felett látta elrepülni a légi járműveket, más arról írt, hogy Gerjennél Bács-Kiskun felé vették az irányt, és volt, aki megjegyezte, „október van, ilyenkor keresik a párjukat a helikopterek, hogy aztán együtt fészket rakjanak a télre a padlásokon".



