Az aradi vértanúkra emlékeztek Szekszárdon (képgaléria)

Szekszárdon is fejet hajtottak az aradi tizenhárom emléke előtt. Október 6-án, a nemzeti gyásznapon a Béla király téren virágok és koszorúk jelezték, hogy a város méltóképpen emlékezik a 176 évvel ezelőtti tragikus napra.

Szekszárdon idén is méltóképpen emlékeztek meg a nemzeti gyásznapon. Fotó: Makovics Kornél

A megemlékezést a város, a Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Babits Mihály Kulturális Központ közösen szervezte. A Béla király téren, a szabadságharc emlékművénél több százan gyűltek össze, hogy leróják tiszteletüket a hősök előtt.

Diákok műsora a nemzeti gyásznapon

A díszőrség bevonulása és a Himnusz elhangzása után a Szent József Katolikus Általános Iskola diákjai irodalmi műsorukkal idézték fel az 1849. október 6-án Aradon kivégzett honvédtábornokok és Batthyány Lajos miniszterelnök történetét.