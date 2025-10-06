október 6., hétfő

Nemzeti gyásznap

42 perce

Az aradi vértanúkra emlékeztek Szekszárdon (képgaléria)

Címkék#1848-49-es forradalom és szabadságharc#ünnepség#megemlékezés#Szekszárd#Szent József Katolikus Általános Iskola#vértanú

Szekszárdon is fejet hajtottak az aradi tizenhárom emléke előtt. Október 6-án, a nemzeti gyásznapon virágok és koszorúk jelezték, hogy a város méltóképpen emlékezik a 176 évvel ezelőtti tragikus napra.

Bencze Péter
Az aradi vértanúkra emlékeztek Szekszárdon (képgaléria)

Szekszárdon idén is méltóképpen emlékeztek meg a nemzeti gyásznapon

Fotó: Makovics Kornel

Szekszárdon is fejet hajtottak az aradi tizenhárom emléke előtt. Október 6-án, a nemzeti gyásznapon a Béla király téren virágok és koszorúk jelezték, hogy a város méltóképpen emlékezik a 176 évvel ezelőtti tragikus napra.

Szekszárdon idén is méltóképpen emlékeztek meg a nemzeti gyásznapon. Fotó: Makovics Kornél

A megemlékezést a város, a Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Babits Mihály Kulturális Központ közösen szervezte. A Béla király téren, a szabadságharc emlékművénél több százan gyűltek össze, hogy leróják tiszteletüket a hősök előtt.

Diákok műsora a nemzeti gyásznapon

A díszőrség bevonulása és a Himnusz elhangzása után a Szent József Katolikus Általános Iskola diákjai irodalmi műsorukkal idézték fel az 1849. október 6-án Aradon kivégzett honvédtábornokok és Batthyány Lajos miniszterelnök történetét.

Aradi Vértanúk Emléknapja Szekszárdon

Fotók: Makovics Kornél

Ezt követően dr. Fusz György, Szekszárd alpolgármestere és tanulók emlékszalagokat kötöttek az emlékfára. A megemlékezés végén a város és a megye vezetői, valamint intézmények, társadalmi és politikai szervezetek képviselői, továbbá a város lakói helyezték el koszorúikat az emlékműnél, kifejezve hálájukat és tiszteletüket a magyar szabadság vértanúi iránt.

 

