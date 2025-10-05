október 5., vasárnap

Aurél névnap

Őcsény is lemaradt a fináléról

44 perce

A decsi lovas nem jutott döntőbe, elmarad a címvédés a Nemzeti Vágtán

Címkék#Őcsény#Tóbiás Zsuzsa#Schwarzenbart József#nemzeti vágta#Decs

Szombaton futamgyőztesként jutott a Nemzeti Vágta másnapi középdöntőjébe Tóbiás Zsuzsa, aki ezúttal nem a legutóbbi három lovasversenyt megnyerő Galaxyval, hanem a hatéves herélt gidránnal, Licinio Gidran-47 Lucky Luke-kal érkezett Szilvásváradra. A vasárnapi futamot rosszul kapta el a decsi páros, de Tiszafüredet sikerült korán megelőznie és vágtatott Magyarkanizsa és Adorján után, de a végére elfáradva végül negyedik helyen ért célba.

tóbiás zsuzsa decs nemzeti vágta
Tóbiás Zsuzsa képviselte Decset a Nemzeti Vágta idei versenyén
Fotó: Hajdu Krisztina

Szintén középfutamban volt érdekelt Őcsény színeiben Schwarzenbart József és a tízéves kisbéri félvér kanca, My Boy Libra. A rajt itt is megpecsételte a huszár és a ló sorsát, negyedik helyen befutva nem jutott be a délutáni döntőbe.

A szombati fogatvágta előfutamában volt érdekelt az ötszörös bajnok Tieger Endre, aki Dombóvár város által támogatva a szilvásváradi ménest hajtotta, végül Forrás Forell-lel és Gidrán Nohával nem tudta kvalifikálnia magát a döntőbe.

A 18. Nemzeti Vágta műsorát a MédiaKlikk oldalon élőben lehet követni.

 

 

