2 órája

Tieger Endre visszavág – Ez lesz az utolsó roham?

Címkék#teol podcast#Tieger Endre#nemzeti vágta#lovassport

A Nemzeti Vágta idei futamára készül Tieger Endre, aki már ötször elhódította a fogathajtó verseny fődíját. Tavaly egy szerencsétlen baleset miatt nem sikerült ismét dialmaskodnia. Az év során lovat váltott a családi csapat. Mindenkinek megvan a maga feladata az előkészítésben és a versenyzésben, és azon dolgoztak, hogy újra ők emelhessék fel a trófeát.

Kutny Gábor

Bár a Nemzeti Vágta sportértéke vitatható, Endre szerint mégis óriási jelentősége van: miniszteri szintű gratulációk, több tízezres közönség Budapesten és ezrek Szilvásváradon. Ez a nemzetnek szól. A magyar identitást helyezi előtérbe, és ezért is olyan fontos – vallja. Tieger Endre ötször állhatott már a dobogó tetején, számára azonban a legemlékezetesebb a Hősök terén rendezett 2022-es verseny volt. Azt mondja ott más volt az atmoszféra. A több tízezer ember állva tapsolt, miniszterek adták át a díjat, számára ez hatalmas élmény marad. 

Tieger Endre a Nemzeti Vágta indulója lovaival

A nagy kérdés, meddig folytatja még. – Mindig azt mondom: Schumacher hétszer nyert Forma–1-ben. Nekem is jól jönne még két győzelem. Idén feltétlen meg akarom nyerni, ki kell köszörülni a tavalyi csorbát – tudtuk meg a fogathajtótól. 

 A mezőny mindig erős: Bugac, Mezőhegyes és Szilvásvárad is komoly ellenfelekkel érkezik. A hétvégén esedékes Nemzeti Vágtán nyilvánvalóan mindenki győzni akar.

