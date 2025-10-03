október 3., péntek

Nemzeti vágta előtt

2 órája

Még titkos takarmánnyal is készül Tieger Endre a Nemzeti Vágtára (képgalériával)

Címkék#győzelem#Tieger Endre#nemzeti vágta

Tieger Endre neve jól cseng a fogathajtás világában. A dombóvári sportember idén is nagy lendülettel készül ötszörös Nemzeti Vágta győztesként, miközben a stafétát lassan családon belül továbbadja. A tavalyi balszerencsés futam után most bizonyítani szeretne, és mindent megtenni a sikerért.

Kutny Gábor

A 2023-as Nemzeti Vágta sokaknak máig homályos történése, miért nem sikerült döntőbe jutnia Tieger Endrének. Mint elmondta, a gondot a baloldali, úgynevezett nyerges ló okozta, amely szinte kezelhetetlen volt. A startnál előbb érkeztek oda a kijelölt zónához, ezért a bíró megállította őket. Az ideges ló ekkor kirúgott, eltalálta a karabinert, amely kiakadt – a hiba kijavítása pedig már egy teljes kört jelentett hátrányban. – Nem azért jöttünk, hogy feladjuk. Tisztességgel befejeztük a versenyt, még ha fél körrel le is maradtunk– idézte fel a történteket a hajtó.

Nemzeti Vágta -tieger endre sikerre készül
 Nemzeti Vágta -Tieger Endre készül az újabb sikerre. Fotó: Mártonfai Dénes

Stressz és rutin

A verseny okozta izgalmak nemcsak az embereket, hanem a lovakat is megviselik. Endre szerint a feszültség a szárakon keresztül áttevődik az állatokra, így a hajtó nyugalma kulcsfontosságú. – Hiába a rutin, az ember előre stresszel, mert tudja: a startnál dől el minden – mondja.

Nemzeti Vágta – identitás és sportérték

Bár a Nemzeti Vágta sportértéke vitatható, Endre szerint mégis óriási jelentősége van: miniszteri szintű gratulációk, több tízezres közönség Budapesten és ezrek Szilvásváradon. Ez a nemzetnek szól. – A magyar identitást helyezi előtérbe, és ezért is olyan fontos – vallja. Tieger Endre ötször állhatott már a dobogó tetején, számára azonban a legemlékezetesebb a Hősök terén rendezett 2022-es verseny volt. Azt mondja ott más volt az atmoszféra. A több tízezer ember állva tapsolt, miniszterek adták át a díjat, számára ez hatalmas élmény marad.

Felkészülés sprintekkel és vitaminokkal

A Vágtára a felkészülés, a tréning januárban kezdődik, nehéz pályán és kocsival. A verseny előtti hetekben azonban már rövid, intenzív sprintekre és startgyakorlatokra helyezik a hangsúlyt. A lovak takarmánya is különleges, az állatorvos feleség rendszeresen ellenőrzi a vérképet, vitaminpótlásról gondoskodnak. Idén egy új, ötéves gidrán herélt is csatlakozott a csapathoz, amelyet a Szilvásváradi Ménestől vásároltak. Az idős hajtó azt mondja, mindig is szíve vágya volt egy ilyen lovat hajtani. – Lassan építettük fel, mert fiatal, de sok jövőt látok benne – meséli.

Családi staféta: az unoka és a fiú

A felkészülésben évek óta társa az unokája, Endi, aki navigátorként segíti. Halk, pontos instrukcióival nagyban hozzájárul a sikerhez. – Valami elképesztően tudja mondani, suttogva a fülembe, hogy merre húzzam a lovakat – dicséri Endre. Idén azonban már a fia, az 50 éves Endre is visszatérhet a hajtószár mögé, így akár háromgenerációs családi csapat is formálódhat. – Talán ez lesz az utolsó alkalom, hogy én hajtok. Szeretném átadni nekik – mondja, bár abban azért biztosak vagyunk ha idén sikerül a győzelem, ezt a témát még újra gondolja. A mezőny mindig erős: Bugac, Mezőhegyes és Szilvásvárad is komoly ellenfelekkel érkezik. Nyilvánvalóan itt mindenki győzni akar. – Sokszor érdeklődnek, hogy mivel készülök, de én nem árulok el mindent. Külön takarmányt gyártatunk, de ez a mi titkunk – mondja.

Tieger Endre az idén is megméreti magát a Nemzeti Vágtán

Fotók: Mártonfai Dénes

A nagy kérdés, meddig folytatja még. – Mindig azt mondom: Schumacher hétszer nyert Forma–1-ben. Nekem is jól jönne még két győzelem. Idén feltétlen meg akarom nyerni, ki kell köszörülni a tavalyi csorbát. 

Fogadkozik, és már csak azért is fontos számára, mert a dombóvári hajtó mögött komoly szurkolótábor áll: a város vezetői, barátok és támogatók, akik rendre elkísérik. A közönség szeretete pedig újabb erőt ad a küzdelmekhez.

A Tieger Endrével készült podcast interjút itt találja!

 

