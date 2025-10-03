Még titkos takarmánnyal is készül Tieger Endre a Nemzeti Vágtára

A 2023-as Nemzeti Vágta sokaknak máig homályos történése, miért nem sikerült döntőbe jutnia Tieger Endrének. Mint elmondta, a gondot a baloldali, úgynevezett nyerges ló okozta, amely szinte kezelhetetlen volt. A startnál előbb érkeztek oda a kijelölt zónához, ezért a bíró megállította őket. Az ideges ló ekkor kirúgott, eltalálta a karabinert, amely kiakadt – a hiba kijavítása pedig már egy teljes kört jelentett hátrányban. – Nem azért jöttünk, hogy feladjuk. Tisztességgel befejeztük a versenyt, még ha fél körrel le is maradtunk– idézte fel a történteket a hajtó.

Nemzeti Vágta -Tieger Endre készül az újabb sikerre

Fotó: Mártonfai Dénes

Stressz és rutin

A verseny okozta izgalmak nemcsak az embereket, hanem a lovakat is megviselik. Endre szerint a feszültség a szárakon keresztül áttevődik az állatokra, így a hajtó nyugalma kulcsfontosságú. – Hiába a rutin, az ember előre stresszel, mert tudja: a startnál dől el minden – mondja.

Nemzeti Vágta – identitás és sportérték

Bár a Nemzeti Vágta sportértéke vitatható, Endre szerint mégis óriási jelentősége van: miniszteri szintű gratulációk, több tízezres közönség Budapesten és ezrek Szilvásváradon. Ez a nemzetnek szól. – A magyar identitást helyezi előtérbe, és ezért is olyan fontos – vallja. Tieger Endre ötször állhatott már a dobogó tetején, számára azonban a legemlékezetesebb a Hősök terén rendezett 2022-es verseny volt. Azt mondja ott más volt az atmoszféra. A több tízezer ember állva tapsolt, miniszterek adták át a díjat, számára ez hatalmas élmény marad.

Felkészülés sprintekkel és vitaminokkal

A Vágtára a felkészülés, a tréning januárban kezdődik, nehéz pályán és kocsival. A verseny előtti hetekben azonban már rövid, intenzív sprintekre és startgyakorlatokra helyezik a hangsúlyt. A lovak takarmánya is különleges, az állatorvos feleség rendszeresen ellenőrzi a vérképet, vitaminpótlásról gondoskodnak. Idén egy új, ötéves gidrán herélt is csatlakozott a csapathoz, amelyet a Szilvásváradi Ménestől vásároltak. Az idős hajtó azt mondja, mindig is szíve vágya volt egy ilyen lovat hajtani. – Lassan építettük fel, mert fiatal, de sok jövőt látok benne – meséli.