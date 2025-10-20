október 20., hétfő

Fontos tudni honnan jöttünk

26 perce

Új fejezet kezdődött Tamásiban – megszületett a Német Nemzetiségi Nap! (videó)

Címkék#nemzetiségi nap#Tamási Német Nemzetiségi Önkormányzat#hagyomány#svábok

Idén új fejezet kezdődik a Tamási Német Nemzetiségi Önkormányzat életében. Először tartották meg a Tamási Német Nemzetiségi Napot, mellyel az önkormányzat célja, mint minden rendezvénnyel, a nemzetiségi identitás erősítése. A korábbi Tungi Fesztivált, mely szabadtéri rendezvény volt, egy belső helyszínen megszervezett eseményt váltotta, kicsit kisebb, családiasabb formában.

Kutny Gábor

A nemzetiségi önkormányzat egyik legfontosabb célja, hogy szoros közösséget alakítsunk ki, ahol mindenki otthon érezheti magát – mondta Gutheil Magdolna, a Tamási Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Mint fogalmazott, a rendezvények – így a mostani nemzetiségi nap is – nemcsak a kulturális értékek bemutatására szolgálnak, hanem arra is, hogy az emberek megéljék, újra felfedezzék sváb gyökereiket.

Nemzetiségi nap Tamásiban
nemzetiségi nap Tamásiban – őrizni kell a hagyományokat
Fotó: Kutny Gábor / Forrás: Mediaworks

Az önkormányzat egész évben igyekszik változatos programokkal megszólítani a helyi közösséget. A kulturális műsorok mellett svábbálokat, kirándulásokat és közösségi eseményeket is szerveznek – idén például Geresdlakra és Tatára is ellátogattak a tagok. Ezek az alkalmak mind azt a célt szolgálják, hogy a helyi sváb közösség tagjai jobban megismerjék egymást, és együtt őrizzék hagyományaikat.

Babák és nóták

A nap folyamán az érdeklődők képet kaphattak a tamási nemzetiségi hagyományokat őrző csoportok munkájáról, az óvodásoktól az iskolai csoporton keresztül a férfi kórusig. Mellettük vendégként mutatkoztak be a Páriból, Pincehelyről és Bonyhádról érkezett előadók. Az előtérben pedig megtekinthették Till Jánosné nemzetiségi babáit és pacskereit, melyek jól mutatják a népcsoport viseletének legjellemzőbb mintáit és elemeit.

Nemzetiségi nap: fontos tudni, honnan jöttünk

– Háromszáz évvel ezelőtt telepedtek be ide a svábok, és évszázadokon át megőrizték a nyelvet, a kultúrát és a szokásokat. Mi is ezt szeretnénk továbbadni a fiatalabb generációnak, legalább egy kis szeletét ennek a gazdag örökségnek – hangsúlyozta az elnök. A szervezők célja, hogy minden résztvevő átérezze, milyen fontos a múlt tisztelete, és hogy a sváb identitás a mai világban is élő, értékes része Tamási kulturális életének.

 

 

