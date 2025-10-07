október 7., kedd

Nézd meg, mit fogadtak meg a gólyák a gimiben! – videó

A Szekszárdi Garay János Gimnázium kilencedikeseinek beavatási folyamata a péntek esti gólyabállal ért véget.

Révészné Hanol Erzsébet

Huszárik Imre igazgató elmondta, hogy augusztusban egy háromnapos gólyatáborban vettek részt az iskola újdonsült diákjai, az elmúlt napokban pedig a gólyahét kihívásainak tettek eleget. Rendhagyó öltözetben kellett megjelenniük, amely többek között az úszósapkát, a gólyapólót és a farmer rövidnadrágot és a térdig érő színes zoknit ötvözi.

Kötetlen buli koronázta meg a hetet
Fotó: Mártonfai Dénes

A Garay gimnáziumban idén négy kilencedikes osztályban több mint száz diák kezdte a tanévet.

Ők lettek idén a Garay gimnázium gólyakirálya és királynője

Fotók: Mártonfai Dénes

 

Teol.hu videó

