Nézd meg, mit fogadtak meg a gólyák a gimiben! – videó

Huszárik Imre igazgató elmondta, hogy augusztusban egy háromnapos gólyatáborban vettek részt az iskola újdonsült diákjai, az elmúlt napokban pedig a gólyahét kihívásainak tettek eleget. Rendhagyó öltözetben kellett megjelenniük, amely többek között az úszósapkát, a gólyapólót és a farmer rövidnadrágot és a térdig érő színes zoknit ötvözi.

Kötetlen buli koronázta meg a hetet

Fotó: Mártonfai Dénes

A Garay gimnáziumban idén négy kilencedikes osztályban több mint száz diák kezdte a tanévet.