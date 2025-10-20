Vasárnap izgatottan indultunk Dunaföldvárra az állatvásárra. A terv világos volt: nézelődünk, falatozunk, állatot viszont semmiképp sem veszünk. A gyerekek persze ebből egy szót sem hittek el nekünk, és kitartóan alkalmazták a pszichológiai hadviselés egész gyermeki fegyvertárát. Amikor aztán egy almásderes csikó előtt elhangzott az ígéret: „Soha többé nem kérünk semmit, és mindig szót fogadunk!”, a férjemmel összenéztünk, és tudtuk, most vagy soha. Csak annyit kérdeztem tőle halkan: – Te, hoztunk elég pénzt egy lóhoz? – Ő meg bólintott, és annyit mondott: – Hát, ha tényleg mindig szót fogadnak…, akkor ez az évszázad befektetése!