október 20., hétfő

Vendel névnap

12°
+13
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

4 órája

Nézelődünk, falatozunk, állatot viszont semmiképp sem veszünk

Címkék#csikó#állatvásár#ló

Balogh Éva
Nézelődünk, falatozunk, állatot viszont semmiképp sem veszünk

Lóvásáron

Fotó: Csudai Sándor/Origo

Vasárnap izgatottan indultunk Dunaföldvárra az állatvásárra. A terv világos volt: nézelődünk, falatozunk, állatot viszont semmiképp sem veszünk. A gyerekek persze ebből egy szót sem hittek el nekünk, és kitartóan alkalmazták a pszichológiai hadviselés egész gyermeki fegyvertárát. Amikor aztán egy almásderes csikó előtt elhangzott az ígéret: „Soha többé nem kérünk semmit, és mindig szót fogadunk!”, a férjemmel összenéztünk, és tudtuk, most vagy soha. Csak annyit kérdeztem tőle halkan: – Te, hoztunk elég pénzt egy lóhoz? – Ő meg bólintott, és annyit mondott: – Hát, ha tényleg mindig szót fogadnak…, akkor ez az évszázad befektetése! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu