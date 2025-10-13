2 órája
Együtt erősebbek: női vállalkozók klubja indult Tolnában
A jelszó így szól: Szárnyalj nőként – női vállalkozók útja a sikerhez. Ennek jegyében megalakult szerdán a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamaránál a Női Vállalkozói Klub. Hornok Jenő, a kamara vállalkozásfejlesztési osztályvezetője elmondta, régi szándékuk, hogy a korábban elindított, rendszeres tájékoztató fórumokon, workshopokon, ismeretátadó eseményeken túl szervezzenek kisebb csoportokat, közösségeket, amelyek egy adott célcsoportra fókuszálnak.
Így megalakult július végén a marketing klub, ahol hasznos tanácsokat adnak hirdetés készítésről, hirdetések ütemezéséről, marketingterv készítésről, s ebben a szellemben alakították meg, megszólítva a női vállalkozások vezetőit, a Női Vállalkozói Klubot. Ugyanis a női vállalkozók speciális helyzetben vannak az üzleti világban, gyakran találkoznak különleges kihívásokkal. Ezért a klubban tapasztalatot cserélhetnek, ismereteiket gyarapíthatják például a családban és a vállalkozásban betöltött szerep összehangolásáról, az időbeosztásról, s többek között a kommunikációról is.
Az első találkozón néhány tízen voltak, de többen jelezték, hogy később csatlakoznak. Hiszen a cél vonzó. Összefogva a vármegye női vállalkozóit, segíteni őket szakmai és egyéni fejlődésükben, s kiépíteni szakmai kapcsolatokat.