Együtt erősebbek: női vállalkozók klubja indult Tolnában

Szepesi László

A jelszó így szól: Szárnyalj nőként – női vállalkozók útja a sikerhez. Ennek jegyében megalakult szerdán a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamaránál a Női Vállalkozói Klub. Hornok Jenő, a kamara vállalkozásfejlesztési osztályvezetője elmondta, régi szándékuk, hogy a korábban elindított, rendszeres tájékoztató fórumokon, workshopokon, ismeretátadó eseményeken túl szervezzenek kisebb csoportokat, közösségeket, amelyek egy adott célcsoportra fókuszálnak.   

Női Vállalkozói Klub alakult Tolnában
Női Vállalkozói Klub alakult, ahol a hölgyek tapasztalatokat cserélhetnek. Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Így megalakult július végén a marketing klub, ahol hasznos tanácsokat adnak hirdetés készítésről, hirdetések ütemezéséről, marketingterv készítésről, s ebben a szellemben alakították meg, megszólítva a női vállalkozások vezetőit, a Női Vállalkozói Klubot. Ugyanis a női vállalkozók speciális helyzetben vannak az üzleti világban, gyakran találkoznak különleges kihívásokkal. Ezért a klubban tapasztalatot cserélhetnek, ismereteiket gyarapíthatják például a családban és a vállalkozásban betöltött szerep összehangolásáról, az időbeosztásról, s többek között a kommunikációról is. 

Az első találkozón néhány tízen voltak, de többen jelezték, hogy később csatlakoznak. Hiszen a cél vonzó. Összefogva a vármegye női vállalkozóit, segíteni őket szakmai és egyéni fejlődésükben, s kiépíteni szakmai kapcsolatokat. 

 

