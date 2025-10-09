Nők 40: Nagyon kell figyelni, mert így változnak a feltételek jövőre

A Nők 40 program egyedülálló lehetőség Magyarországon, mert sehol Európában nem lehetséges, hogy a nők teljes összegű nyugdíjat kapjanak a korhatár betöltése előtt. Hiszen ez a nyugdíjkorhatár elérése előtt is lehetővé teszi a nők nyugdíjba vonulását. Igaz, hazánkban is szigorú feltételei vannak.

A lehetőséget 2011-ben vezették be és az elmúlt években egyre népszerűbb, főleg, amióta a nyugdíj mellett járulékmentesen lehet munkát vállalni. Ennek a kedvezményes lehetőségnek meglehetősen bonyolult részletei vannak, amik nem azonosak az öregségi nyugdíj feltételeivel, így érdemes képben lenni és hozzáértőhöz fordulni, ha valaki meg akarja ezt lépni. Sok esetben érdemes: ha valaki már pihenni akar, ha megszűnne a munkahelye, de jogosult rá, de akár akkor is, ha nyugdíj mellett dolgozni szeretne.

Nők 40: így rontják el a számolást sokan

Sokakat az téveszt meg leggyakrabban, hogy van több olyan elem, amit a nyugdíjszámítás során figyelembe vesznek, mint jogosító vagy szolgálati idő, de a Nők 40-nél nem számít annak.

Arra is fontos figyelni, hogy a szolgálati idő és a jogosultsági idő nem ugyanaz a fogalom. Ebben az esetben például 40 év jogosultsági idő szükséges és ebből legalább 32 év szolgálati idővel kell rendelkezni annak, aki így akar nyugdíjba menni.

A másik nagy félreértés a Nők 40 esetében, hogy a szolgálati időt sok esetben nem egy az egyben számítják bele a kalkulációnál. Például, ha valaki KATA-s egyéni vállalkozóként, fodrászként dolgozott, akkor az ez alatti évek szolgálati ideje nem azonos azzal, amit ledolgozott.