2 órája
Nők 40: Nagyon kell figyelni, mert így változnak a feltételek jövőre
A Nők 40 nyugdíjprogram hazánkban 40 év jogosultsági idő alapján teljes nyugdíjat biztosított, életkortól függetlenül. Jövőre azonban változások lépnek életbe, és sokan nem lesznek jogosultak a Nők 40 ellátásra.
A nőknek az öregségi nyugdíj korhatárának betöltése előtt is nyugdíjba lehet menni. Fontos azonban tudni, hogy a Nők 40 programnak szigorú feltételei vannak, 2026-tól csak a következőképpen lehet igényelni.
Továbbra is népszerű a Nők 40 program, de szigorú feltételekkel
Mint már beszámoltunk róla, jövő év januárjától teljesen megváltozik a nyugdíjba vonulás rendszere Magyarországon. Megszűnik a hagyományos, merev nyugdíjkorhatár, helyette sokkal rugalmasabb feltételek mellett dönthetnek a dolgozók arról, mikor vonulnak vissza. Tehát megváltozik a nyugdíjrendszer, mely mögött a hosszabb élettartam, az egészségesebb életmód és a munkaerőpiac új kihívásai állnak. Ezzel együtt változik a Nők 40 program is.
A Nők 40 program egyedülálló lehetőség Magyarországon, mert sehol Európában nem lehetséges, hogy a nők teljes összegű nyugdíjat kapjanak a korhatár betöltése előtt. Hiszen ez a nyugdíjkorhatár elérése előtt is lehetővé teszi a nők nyugdíjba vonulását. Igaz, hazánkban is szigorú feltételei vannak.
A lehetőséget 2011-ben vezették be és az elmúlt években egyre népszerűbb, főleg, amióta a nyugdíj mellett járulékmentesen lehet munkát vállalni. Ennek a kedvezményes lehetőségnek meglehetősen bonyolult részletei vannak, amik nem azonosak az öregségi nyugdíj feltételeivel, így érdemes képben lenni és hozzáértőhöz fordulni, ha valaki meg akarja ezt lépni. Sok esetben érdemes: ha valaki már pihenni akar, ha megszűnne a munkahelye, de jogosult rá, de akár akkor is, ha nyugdíj mellett dolgozni szeretne.
Nők 40: így rontják el a számolást sokan
Sokakat az téveszt meg leggyakrabban, hogy van több olyan elem, amit a nyugdíjszámítás során figyelembe vesznek, mint jogosító vagy szolgálati idő, de a Nők 40-nél nem számít annak.
Arra is fontos figyelni, hogy a szolgálati idő és a jogosultsági idő nem ugyanaz a fogalom. Ebben az esetben például 40 év jogosultsági idő szükséges és ebből legalább 32 év szolgálati idővel kell rendelkezni annak, aki így akar nyugdíjba menni.
A másik nagy félreértés a Nők 40 esetében, hogy a szolgálati időt sok esetben nem egy az egyben számítják bele a kalkulációnál. Például, ha valaki KATA-s egyéni vállalkozóként, fodrászként dolgozott, akkor az ez alatti évek szolgálati ideje nem azonos azzal, amit ledolgozott.
Az általa befizetett nyugdíjjárulék ugyanis kevesebb volt, mint a minimálbér, ezért egy év KATA-s jogviszony, csak 0,54 év szolgálati időnek minősül. Látszik tehát, hogy bonyolult kiszámolni, mi az ami számít és mi az, ami nem, vagy csak részben, ezért érdemes szakértő segítségét kérni vagy alaposan tájékozódni, mielőtt az igényt benyújtja valaki.
Nem mindegy az sem, mikor igénylik a Nők 40 nyugdíjat
Fontos tudni azt is, hogy a 2025 novemberében esedékes kiegészítő emelés csak azoknak jár, akik legkésőbb 2024. december 31-ig igényelték a Nők 40-nyugdíjat. Aki csak 2025-ben nyújtja be az igényét, annak a rendes januári és évközi emelés, valamint a 13. havi nyugdíj is csak 2026-ban lesz esedékes.
Ez a szabály értelemszerűen azokra is vonatkozik, akik a nyugdíjkorhatár betöltésével mentek nyugdíjba: ha ez 2024 végéig megtörtént, akkor novemberben kapják meg a korrekciót.