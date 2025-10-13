október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

+20
+8
Mai évfordulók
A hősök új generációja

48 perce

Ez nem egy filmforgatás, hanem a valóság – tolnai harcosok újra akcióban

Címkék#Nomád Hadi Iskola#íjászat#harcos

Nem filmforgatás, nem szerepjáték – hanem élő hagyomány. A Tolnai–Turán Hagyományőrző Sportegyesület harmadik éve szervezi meg a Nomád Hadi Iskolát, ahol a résztvevők megtapasztalhatják, milyen lehetett a honfoglalás kori harcosok élete.

Teol.hu

A program célja, hogy a fiatalok ne csak sportoljanak, hanem becsületet, kitartást és közösségi szellemet is tanuljanak.

tolnai turánok
Harci díszben a tolnai turánok, hamarosan indul a nomád hadi iskola
Fotó: HT/Tolnai Turán Egyesület

Mi az a Nomád Hadi Iskola?

A Tolnai–Turán SE néhány év alatt a magyar hagyományőrzés egyik meghatározó közösségévé nőtte ki magát. Az egyesület tagjai rendszeresen szerepelnek országos eseményeken – például az Ősök Napján és a Kurultájon –, ahol látványos harci bemutatóikkal mindig nagy sikert aratnak.

A Nomád Hadi Iskola edzésein nemcsak a szablyavívás, az íjászat és a vértes harc technikáit lehet elsajátítani, hanem a történelem élő oldalát is: a diákok nomád környezetben gyakorolnak, táboroznak és közösséget építenek. Az elmúlt két évben a tanítványok már több mint tíz dobogós helyezést szereztek országos és határon túli versenyeken.

A harmadik évfolyam most októberben indul, és a korábbi tanítványok közül többen már oktatói szerepet is vállalnak. A szervezők célja, hogy a program idővel országos mintaprojekt legyen a hagyományőrző sportok utánpótlásában.

A kíváncsi érdeklődők október 14-én és 21-én betekinthetnek a kulisszák mögé: a Tolnai Vármegyei Szakképzési Centrum Bezerédj István Technikum sporttermében nyílt edzéseket tartanak, ahol mindenki kipróbálhatja, milyen érzés igazi nomád harcosként edzeni.

További részletek az eseményről: facebook.com/events/3AeGBL6Rz

 

