Nomád harci hagyományok éledtek újra Szekszárdon (fotógaléria + videó)
A Tolnai-Turán Hagyományőrző Sportegyesület nyílt edzéssel indította el a Nomád Hadi Iskola harmadik évfolyamát Szekszárdon. Újraéledtek a nomád harci hagyományok.
Szekszárdon az esemény nem csupán bemutató, hanem toborzó alkalom is volt. Az egyesület új tanévfolyamot indít, ahová tizennégy éves kortól várják a nomád harci hagyományok iránt érdeklődő fiatalokat.
Nomád harci hagyományok
Az egyesület célja, hogy a honfoglalás kori magyar harci kultúra mozgásformáit – mint a szablyavívás, íjászat, birkózás és szálfegyveres harc – megismertesse a nagyközönséggel. A képzés során a résztvevők alap - közép- és haladó szinteken sajátíthatják el a különböző fegyvernemek technikáit, miközben a közösségi fegyelem, bajtársiasság és a magyar nomád hagyományok szellemisége is hangsúlyos szerepet kap. Ez nemcsak sport, hanem nevelési és közösségformáló eszköz is. A hagyományőrző sportágak – mint az íjászat vagy a birkózás – hozzájárulnak a mindennapi élethez: segítenek a stresszoldásban, javítják a koncentrációt, fejlesztik a kondíciót és elmélyítik a nomád hagyományőrzés ismeretét. A Nomád Hadi Iskola általában évente egyszer nyitja meg kapuit ilyen formában a nagyközönség előtt, ám a keddi nyílt edzés idén nem egyedi alkalom. Jövő hét kedden is ugyanazon a helyszínen és időpontban tartják meg a bemutatót, hogy minél többen betekintést nyerhessenek a magyar harci kultúrába.
Bajtársiasság, fegyelem, hagyományok tisztelete
A Tolnai –Turán Hagyományőrző Sportegyesület a Magyar Köböre és Hagyományőrző Sportok Szövetségének aktív tagjaként országos szinten is elismert. A Nomád Hadi Iskola oktatói a honfoglalás kori magyar harci kultúrát rendszeres, szervezett edzéseken keresztül adják át az érdeklődőknek.
– Az előző évfolyamunk diákjai több mint tíz arany- és ezüstérmet hoztak el különböző versenyekről, ami jól mutatja, hogy a képzés eredményes. Egy év alatt már haladó szintre lehet jutni, ha valaki elkötelezetten részt vesz az oktatásban – mondta Nagy László, a Tolnai-Turán Hagyományőrző Sportegyesület elnöke.
Ismertette: azon dolgoznak, hogy a nomád hagyományőrzés élő tudás maradjon. Az érdeklődők, akik részt vesznek a nyílt bemutatókon, a helyszínen az oktatásra is jelentkezhetnek. A hadi iskolának kötött tanrendje van technikai ismeretekkel és fegyvernemekkel.
– A Nomád Hadi Iskola nemcsak sport, hanem közösség is. A bajtársiasság, a fegyelem és a hagyományok tisztelete olyan értékek, amelyeket bárki megtanulhat – tette hozzá Nagy László.
