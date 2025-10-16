Nomád harci hagyományok éledtek újra Szekszárdon (fotógaléria + videó)

Szekszárdon az esemény nem csupán bemutató, hanem toborzó alkalom is volt. Az egyesület új tanévfolyamot indít, ahová tizennégy éves kortól várják a nomád harci hagyományok iránt érdeklődő fiatalokat.

Újraéledtek a nomád harci hagyományok a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Bezerédj István Technikum sporttermében (Fotó: Mártonfai Dénes)

Nomád harci hagyományok

Az egyesület célja, hogy a honfoglalás kori magyar harci kultúra mozgásformáit – mint a szablyavívás, íjászat, birkózás és szálfegyveres harc – megismertesse a nagyközönséggel. A képzés során a résztvevők alap - közép- és haladó szinteken sajátíthatják el a különböző fegyvernemek technikáit, miközben a közösségi fegyelem, bajtársiasság és a magyar nomád hagyományok szellemisége is hangsúlyos szerepet kap. Ez nemcsak sport, hanem nevelési és közösségformáló eszköz is. A hagyományőrző sportágak – mint az íjászat vagy a birkózás – hozzájárulnak a mindennapi élethez: segítenek a stresszoldásban, javítják a koncentrációt, fejlesztik a kondíciót és elmélyítik a nomád hagyományőrzés ismeretét. A Nomád Hadi Iskola általában évente egyszer nyitja meg kapuit ilyen formában a nagyközönség előtt, ám a keddi nyílt edzés idén nem egyedi alkalom. Jövő hét kedden is ugyanazon a helyszínen és időpontban tartják meg a bemutatót, hogy minél többen betekintést nyerhessenek a magyar harci kultúrába.

A Tolnai –Turán Hagyományőrző Sportegyesület azon dolgozik, hogy a nomád hagyományőrzés élő tudás maradjon (Fotó: Mártonfai Dénes)

Bajtársiasság, fegyelem, hagyományok tisztelete

A Tolnai –Turán Hagyományőrző Sportegyesület a Magyar Köböre és Hagyományőrző Sportok Szövetségének aktív tagjaként országos szinten is elismert. A Nomád Hadi Iskola oktatói a honfoglalás kori magyar harci kultúrát rendszeres, szervezett edzéseken keresztül adják át az érdeklődőknek.

– Az előző évfolyamunk diákjai több mint tíz arany- és ezüstérmet hoztak el különböző versenyekről, ami jól mutatja, hogy a képzés eredményes. Egy év alatt már haladó szintre lehet jutni, ha valaki elkötelezetten részt vesz az oktatásban – mondta Nagy László, a Tolnai-Turán Hagyományőrző Sportegyesület elnöke.

Ismertette: azon dolgoznak, hogy a nomád hagyományőrzés élő tudás maradjon. Az érdeklődők, akik részt vesznek a nyílt bemutatókon, a helyszínen az oktatásra is jelentkezhetnek. A hadi iskolának kötött tanrendje van technikai ismeretekkel és fegyvernemekkel.