október 16., csütörtök

Gál névnap

15°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

1 órája

Nomád harci hagyományok éledtek újra Szekszárdon (fotógaléria + videó)

Címkék#teol video#2025#Nomád Hadi Iskola#Szekszárd

A Tolnai-Turán Hagyományőrző Sportegyesület nyílt edzéssel indította el a Nomád Hadi Iskola harmadik évfolyamát Szekszárdon. Újraéledtek a nomád harci hagyományok.

Brunner Mónika

Szekszárdon az esemény nem csupán bemutató, hanem toborzó alkalom is volt. Az egyesület új tanévfolyamot indít, ahová tizennégy éves kortól várják a nomád harci hagyományok iránt érdeklődő fiatalokat.

A Tolnai–Turán Hagyományőrző Sportegyesület október tizennegyedikén, kedden nyílt edzéssel indított el a Nomád Hadi Iskola harmadik évfolyamát Szekszárdon, a Tolnai Vármegyei Szakképzési Centrum Bezerédj István Technikum sporttermében. nomád harci hagyományok
Újraéledtek a nomád harci hagyományok a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Bezerédj István Technikum sporttermében (Fotó: Mártonfai Dénes)

Nomád harci hagyományok 

Az egyesület célja, hogy a honfoglalás kori magyar harci kultúra mozgásformáit – mint a szablyavívás, íjászat, birkózás és szálfegyveres harc – megismertesse a nagyközönséggel. A képzés során a résztvevők alap - közép- és haladó szinteken sajátíthatják el a különböző fegyvernemek technikáit, miközben a közösségi fegyelem, bajtársiasság és a magyar nomád hagyományok szellemisége is hangsúlyos szerepet kap. Ez nemcsak sport, hanem nevelési és közösségformáló eszköz is. A hagyományőrző sportágak – mint az íjászat vagy a birkózás – hozzájárulnak a mindennapi élethez: segítenek a stresszoldásban, javítják a koncentrációt, fejlesztik a kondíciót és elmélyítik a nomád hagyományőrzés ismeretét. A Nomád Hadi Iskola általában évente egyszer nyitja meg kapuit ilyen formában a nagyközönség előtt, ám a keddi nyílt edzés idén nem egyedi alkalom. Jövő hét kedden is ugyanazon a helyszínen és időpontban tartják meg a bemutatót, hogy minél többen betekintést nyerhessenek a magyar harci kultúrába. 

A Tolnai –Turán Hagyományőrző Sportegyesület azon dolgozik, hogy a nomád hagyományőrzés élő tudás maradjon (Fotó: Mártonfai Dénes)

Bajtársiasság, fegyelem, hagyományok tisztelete 

A Tolnai –Turán Hagyományőrző Sportegyesület a Magyar Köböre és Hagyományőrző Sportok Szövetségének aktív tagjaként országos szinten is elismert. A Nomád Hadi Iskola oktatói a honfoglalás kori magyar harci kultúrát rendszeres, szervezett edzéseken keresztül adják át az érdeklődőknek. 

– Az előző évfolyamunk diákjai több mint tíz arany- és ezüstérmet hoztak el különböző versenyekről, ami jól mutatja, hogy a képzés eredményes. Egy év alatt már haladó szintre lehet jutni, ha valaki elkötelezetten részt vesz az oktatásban – mondta Nagy László, a Tolnai-Turán Hagyományőrző Sportegyesület elnöke. 

Ismertette: azon dolgoznak, hogy a nomád hagyományőrzés élő tudás maradjon. Az érdeklődők, akik részt vesznek a nyílt bemutatókon, a helyszínen az oktatásra is jelentkezhetnek. A hadi iskolának kötött tanrendje van technikai ismeretekkel és fegyvernemekkel.

– A Nomád Hadi Iskola nemcsak sport, hanem közösség is. A bajtársiasság, a fegyelem és a hagyományok tisztelete olyan értékek, amelyeket bárki megtanulhat – tette hozzá Nagy László. 

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu