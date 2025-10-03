október 3., péntek

Közösségi közlekedés

3 órája

Buszozz, lájkolj, nyerj! – Értékes ajándékokat, meccsbelépőt, bérletet kínál a közlekedési cég

Címkék#Paksi Közlekedési Kft#nyereményjáték#autóbusz#tömegközlekedés

Megéri buszra szállni, és a Paksi Közlekedési Kft. oldalát követni. Nyereményjátékot hirdetett a társaság értékes ajándékokért.

Révészné Hanol Erzsébet

Nyereményjátékot hirdetett a Paksi Közlekedési Kft., amellyel a közösségi közlekedést szeretnék népszerűsíteni. Ennek részleteit sajtótájékoztatón ismertette Csapó Sándor, a cég ügyvezető igazgatója. A társaság aktívabb kapcsolatot szeretne kiépíteni az utasokkal a Facebook-oldalán keresztül, ahol mindenki időben értesülhet a menetrendváltozásokról és a forgalmat érintő aktuális hírekről is.

Sajtótájékoztatót tartottak a nyereményjátékról
Csapó Sándor, Barnabás István és Weller Barnabás a nyereményjátékkal kapcsolatos sajtótájékoztatón
Fotó: Molnár Gyula

Értékes ajándékokat sorsolnak ki a nyereményjátékban

Aki 2025. október 1. és november 30. között beköveti az oldalt, automatikusan részt vesz a december 5-i sorsoláson. A legértékesebb nyeremény egy teljes árú 2026-os éves buszbérlet, emellett kisorsolnak három darab januári helyi járat bérletet 2026-ra, három teljes árú belépőjegyet a Paksi FC hazai mérkőzésére, valamint három ajándékcsomagot, amelyek egy-egy prémium kerékpáros kulacsot és pamut törölközőt tartalmaznak – írta a TelePaks. További részletek a cég honlapján találhatóak.

Pakson elektromos buszok szállítják az utasokat
További fejlesztéseket terveznek. Forrás: Paksi Közlekedési Kft.

Eredményes év van mögöttük

A sajtótájékoztatón részt vett Barnabás István alpolgármester is, aki a kft. működésének elmúlt közel egy évét értékelte, kiemelve, hogy mintegy 150 millió forinttal csökkent a működési költség; mégis stabil évet zárt a társaság. Racionalizálták a menetrendet, átláthatóbbá tették a működést és sikeresen lezárták a Protheus Holding végelszámolását is. A Paksi Közlekedési Kft. egy középtávú fejlesztési tervet is kidolgozott, amely a város közösségi közlekedési stratégiájaként szolgál. A további tervek között szerepel a vonalhálózat fejlesztése, az üzemeltetés hatékonyságának növelése, az energiafelhasználás csökkentése, valamint egy saját energiaforrás és energiatároló rendszer kialakítása is – sorolta az alpolgármester.

 

