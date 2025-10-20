Minden út Tolnába vezet: ismerd meg, hogy kié a Nyerő Páros csodálatos villája (képek)

Gondolná, hogy bogyiszlói kötődése is van a Nyerő Páros-villa tulajdonosának? Pedig így van. Pataky Bea és ikertestvére, Ármán Edit harkányi születésűek, de édesanyjuk révén távoli rokonság köti őket a Tolna vármegyei faluhoz, és mindkettejük keresztszülei odavalósiak. Gyerekként még lakodalomban is jártak Bogyiszlón, amelynek emlékét Bea máig élénken őrzi. – Több százan voltunk, előtte napokig ment a készülődés, birkát vágtak, süteményt sütöttek, tésztát gyúrtak. Kislányként ez fantasztikus élmény volt – idézte fel a több évtizedes történetet. Hozzátette, hogy mostanra már elmaradtak a találkozások, de az édesanyja máig tartja a kapcsolatot a bogyiszlói rokonokkal.

Pataky Bea a Nyerő Páros villájában Fotó: Toroczkay Csaba (Story)

Egy egyedülálló villa kialakítása volt Pataky Bea célja

Bár bizonyos fokig titoktartás köti, beszélgetésünk során mégsem hagyhattuk ki a nemrégiben véget ért Nyerő Párost sem, amelynek ez már a kilencedik évada volt. Bea elmondta, hogy annak idején többszöri tévés bejárás előzte meg, hogy aztán a Pusztazámoron található Villa Malom Luxury Resort lett a műsor mostanra ikonikussá vált helyszíne. Az ingatlant 2010-ben vásárolta meg, majd újította fel. A célja az volt, hogy egy Magyarországon egyedülálló luxusvillát alakítson ki, amely családi, baráti és céges rendezvények exkluzív helyszíne, illetve forgatási helyszínként stábok célpontja lehet. Ez a terv rövid időn belül valóra vált, így nemcsak a Nyerő Páros, hanem több más produkció esetében is a különleges villára esett a választás. Október végén például újabb forgatás kezdődik ott – árulta el Bea.

A műsorból jól ismert villa

Forrás: Beküldött fotó

Jó a ház aurája, varázslat benne lenni

Arról is beszélt, hogy mielőtt belevágott tervei megvalósításába, több más ingatlant is megnézett, és az egykori malomépület rögtön megfogta. – Jó a ház aurája, varázslat benne lenni – mondta. Az átalakításnál pedig arra törekedett, hogy ezt a varázst megőrizze. A Nyerő Páros minden évadában más tematika határozza meg a dekorációt, de ez csak arra a néhány hétre szól. A stáb levonulása után mindent visszaállítanak a korábbi állapotba. De a műsorban így is kitűnik, hogy minden szoba más stílust képvisel, ezek Bea elképzelései alapján valósultak meg. Elmondta, szerette volna, ha a vendégek számára otthonos érzetet nyújt a villa, ugyanakkor eleganciát és luxust és képvisel, és megtalálható benne minden olyasmi, amit egy álomházba képzelünk. Van például wellness részleg, borospince, lift és billiárdasztal is.