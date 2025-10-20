október 20., hétfő

Vendel névnap

15°
+13
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hitte volna?

2 órája

Minden út Tolnába vezet: ismerd meg, hogy kié a Nyerő Páros csodálatos villája (képek)

Címkék#A Nyerő Páros#Pataky Bea#tulajdonos#műsor

Pusztazámor egy kis falu Pest vármegyében, Érd közelében. A Nyerő Párosnak köszönhetően viszont országos ismeretségre tett szert. A műsor helyszínéül szolgáló villa tulajdonosa Pataky Bea. Ő pedig bogyiszlói kötődéssel bír.

Révészné Hanol Erzsébet

Gondolná, hogy bogyiszlói kötődése is van a Nyerő Páros-villa tulajdonosának? Pedig így van. Pataky Bea és ikertestvére, Ármán Edit harkányi születésűek, de édesanyjuk révén távoli rokonság köti őket a Tolna vármegyei faluhoz, és mindkettejük keresztszülei odavalósiak. Gyerekként még lakodalomban is jártak Bogyiszlón, amelynek emlékét Bea máig élénken őrzi. – Több százan voltunk, előtte napokig ment a készülődés, birkát vágtak, süteményt sütöttek, tésztát gyúrtak. Kislányként ez fantasztikus élmény volt – idézte fel a több évtizedes történetet. Hozzátette, hogy mostanra már elmaradtak a találkozások, de az édesanyja máig tartja a kapcsolatot a bogyiszlói rokonokkal.

A Nyerő Páros villa tulajdonosa, Pataky Bea támaszkodik a villa egyik asztalán
Pataky Bea a Nyerő Páros villájában Fotó: Toroczkay Csaba (Story)

Egy egyedülálló villa kialakítása volt Pataky Bea célja

Bár bizonyos fokig titoktartás köti, beszélgetésünk során mégsem hagyhattuk ki a nemrégiben véget ért Nyerő Párost sem, amelynek ez már a kilencedik évada volt. Bea elmondta, hogy annak idején többszöri tévés bejárás előzte meg, hogy aztán a Pusztazámoron található Villa Malom Luxury Resort lett a műsor mostanra ikonikussá vált helyszíne. Az ingatlant 2010-ben vásárolta meg, majd újította fel. A célja az volt, hogy egy Magyarországon egyedülálló luxusvillát alakítson ki, amely családi, baráti és céges rendezvények exkluzív helyszíne, illetve forgatási helyszínként stábok célpontja lehet. Ez a terv rövid időn belül valóra vált, így nemcsak a Nyerő Páros, hanem több más produkció esetében is a különleges villára esett a választás. Október végén például újabb forgatás kezdődik ott – árulta el Bea.

A műsorból jól ismert villa
Forrás: Beküldött fotó

Jó a ház aurája, varázslat benne lenni

Arról is beszélt, hogy mielőtt belevágott tervei megvalósításába, több más ingatlant is megnézett, és az egykori malomépület rögtön megfogta. – Jó a ház aurája, varázslat benne lenni – mondta. Az átalakításnál pedig arra törekedett, hogy ezt a varázst megőrizze. A Nyerő Páros minden évadában más tematika határozza meg a dekorációt, de ez csak arra a néhány hétre szól. A stáb levonulása után mindent visszaállítanak a korábbi állapotba. De a műsorban így is kitűnik, hogy minden szoba más stílust képvisel, ezek Bea elképzelései alapján valósultak meg. Elmondta, szerette volna, ha a vendégek számára otthonos érzetet nyújt a villa, ugyanakkor eleganciát és luxust és képvisel, és megtalálható benne minden olyasmi, amit egy álomházba képzelünk. Van például wellness részleg, borospince, lift és billiárdasztal is.

A luxus lakosztály
Forrás: Beküldött fotó

A Nyerő Páros forgatása alatt nincs jelen, de ha teheti, átugrik a virágait gondozni

A Nyerő Páros forgatása alatt csak akkor megy át a szomszédos épületből a villába, ha valami olyan probléma merül fel, amelyhez tulajdonosként rá van szükség, illetve amikor éppen nincs forgatás a házban, akkor átugrik, hogy gondozza a virágait. A műsort szereti nézi. Úgy véli, nemcsak szórakoztató, hanem sokszor egy szociológiai tanulmánnyal is felér, ahogy a játékosok egymás közti viszonya alakul. Ami pedig számára a bónusz, olyan perspektívából láthatja a villát – például a drónfelvételek révén –, amelyre másképp nem lenne mód.

A Nyerő Páros előző évadában a labdarúgó Simon Attila révén Tolna vármegyei kötődésű páros is részt vett a játékban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu