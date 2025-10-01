október 1., szerda

Nyest az ereszen, szarvas a főtéren – közelednek a vadak

Kutny Gábor

Az ember és a vadak közötti kapcsolat az utóbbi évtizedekben látványosan átalakul. A városok terjeszkedése, az utak, ipari és mezőgazdasági területek bővülése egyre jobban feldarabolja a természetes élőhelyeket. A vadállatok kénytelenek alkalmazkodni, és sokszor a lakott területek határán vagy azok belsejében keresnek táplálékot és menedéket. Ez a folyamat kettős hatású: egyrészt csodálattal figyelhetjük, hogyan találnak új túlélési stratégiákat, másrészt új feszültségeket is teremt. Ma már nem meglepő egy város főterén hajnalban sétáló szarvas, a szemetes mellett ólálkodó róka vagy a ház ablakán benéző nyest. Viselkedésük megváltozik, bátrabbá válnak, elveszítik természetes félénkségüket, és a szakemberek véleménye szerint például a róka néhány éven belül akár háziállattá szelídülhet. Ez azonban nemcsak érdekes jelenség, hanem veszélyforrás is, elég csak arra gondolni az utóbbi hónapok tapasztalatait figyelve, hogy betegségek terjedhetnek emberre és háziállatra. 

Fotó: Danielsandan / Forrás:  Shutterstock

Az ember reakciója sokrétű. Egyesek félelemmel és elutasítással tekintenek az állatok közelségére, mások viszont lehetőséget látnak ebben a közeledésben. A jövő érdekében elengedhetetlen az együttélés új formáinak kialakítása. Az ember, ha nem akarja, hogy az élettere ennyire szorosan összeolvadjon a vadakéval, kénytelen védelmi intézkedéseket tenni, például gondozni az elhanyagolt területeket, ahová a vaddisznó beköltözhet, vagy másképp gondolkodni a hulladékok elhelyezéséről.

A közeledés nem állítható meg, a kérdés az, hogy konfliktust vagy harmóniát teremtünk belőle.

 

