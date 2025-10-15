október 15., szerda

Összefogtak a nyugdíjasok

1 órája

Egyszer csak bekopogtattak az önkormányzathoz... – így kezdődött minden

A dúzsi idősek nem vártak senkire, összefogtak és két hét alatt megvalósították régi álmukat. Hivatalosan is megalakult a Nyugdíjas Klub a kistelepülésen, ahol az összetartó közösség új életet lehelt a falu mindennapjaiba. A civil szervezet mostantól nemcsak találkozóhely, hanem az aktív időskor jelképe is Dúzson.

Kutny Gábor

Új lendületet kapott a közösségi élet a mindössze 420 lelkes Dúzson. Az idősek összefogásával hivatalosan is megalakult a helyi Nyugdíjas Klub, amely immár bejegyzett civil szervezetként működik. A kezdeményezés ötlete és megvalósítása között alig telt el két hét – a dúzsi nyugdíjasok lelkesedése és szervezőkészsége példamutató az egész térségben.

Nyugdíjas Klub alakult Dúzson
Forrás: Beküldött kép

„Bár hajdanán már volt próbálkozás az idősek klubjának létrehozására, most először vált hivatalosan is elismert közösséggé a szervezet. Egyszer csak beállítottak a hivatalba, és közölték, hogy klubot akarnak létrehozni. Ismerve az agilitásukat nem lepett meg a kérés, és nagyon örültem neki” – meséli Ignáczné Anczló Adrienn Zsuzsanna. 

Az idősek eltökélten vágtak bele, és a község minden támogatást megadott nekik. Mivel Dúzson évek óta nincs orvosi ellátás, az önkormányzat az üresen álló orvosi rendelőt bocsátotta a klub rendelkezésére.  A polgármester elmondta, hogy évekkel ezelőtt már próbálkoztak egy klub elindításával, ám akkor nem volt meg a megfelelő fogadókészség.

Segített az önkormányzat

„Néhány berendezési tárggyal mi is segítettük őket, de a legnagyobb részét maguk oldották meg. Így igazán a sajátjuknak érezhetik a klubot. Azt csinálnak, amit szeretnének, akkor jönnek-mennek, amikor kedvük tartja, hiszen saját kulcsuk is van hozzá” – mondta a polgármester, aki szerint a klub nemcsak közösségi térként, hanem lelki feltöltődési helyszínként is szolgál majd. 

A Nyugdíjas Klub tagjai már munkába álltak

A tizennyolc tagot számláló civil szervezet lelke Schellenberger Vera, aki megszervezte a csoportot és a működést is. A tagok a közös programok mellett kézműves tevékenységekbe is kezdenek: használati tárgyakat készítenek, hímzéseket alkotnak, és hosszabb távon ezek értékesítését vagy jótékony célú felhasználását is tervezik. 

„Nagy öröm számunkra, hogy az időseinkre mindig számíthatunk. Akár milyen rendezvényt szervezünk a faluban, ők biztosan segítenek, mindig ott vannak – tette hozzá Ignáczné Anczló Adrienn Zsuzsanna. 

A Nyugdíjas Klub hivatalos megnyitóján Vizin Balázs, a vármegyei közgyűlés alelnöke is részt vett, aki átadta dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő jókívánságait. Beszédében kiemelte: rendkívül fontos, hogy az idősek új szellemiséggel élesztették újjá az egykori kezdeményezést. Ez nemcsak a faluközösségnek, hanem a vármegyében máshol élő idősek számára is mintaként szolgál. 

A dúzsi Nyugdíjas Klub története azt bizonyítja, hogy a közösség ereje és az összefogás képes új életet vinni a legkisebb települések mindennapjaiba is. 

 

 

