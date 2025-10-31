október 31., péntek

Apró betűs csapda a kasszánál – nem mindenre jó a nyugdíjas-utalvány

Sok nyugdíjas csak a pénztárnál döbben rá, hogy az élelmiszer-utalványt nem lehet bármire felhasználni. Egy szekszárdi asszony például arról számolt be, hogy mosószert szeretett volna venni, de a kasszánál közölték vele: az nem tartozik a beváltható termékek közé. Mutatjuk, mire használható a nyugdíjas utalvány.

Teol.hu

A nyugdíjasokat egyre gyakrabban célozzák meg a nagy áruházláncok különféle akciókkal és kedvezményes utalványokkal. A hangzatos reklámok mögött azonban sokszor hiányos, félreérthető vagy apró betűs tájékoztatás áll – ami miatt a vásárlók könnyen hátrányba kerülhetnek akkor, amikor a nyugdíjas utalványokat akarják igénybe venni – írja a bama.

Előfordul, hogy az üzletek nem nyújtanak megfelelő tájékoztatást a nyugdíjas utalványokkal kapcsolatban
Előfordul, hogy az üzletek nem nyújtanak megfelelő tájékoztatást a nyugdíjas utalványokkal kapcsolatban. Forrás: MW archívum

Tolnában is trükköznek a nyugdíjas utalványokkal

Olvasóink közül többen is jelezték: az élelmiszer-utalványokkal való fizetésnél gyakran tapasztalnak visszás helyzeteket. Előfordul, hogy a boltokban az utalványokat az értéküknél alacsonyabb összegben vásárolják fel, vagy a pénztáraknál csak részben érvényesítik a kedvezményeket.

A nyugdíjasok nehéz helyzetben vannak, hiszen a jövedelmeik egyre jobban elmaradnak a bérektől. Természetes, hogy minden megtakarítás számít. Mégis, sokszor azzal szembesülünk, hogy az utalványos rendszer inkább az áruházláncoknak kedvez, nem a vásárlóknak

 – írja egyik olvasónk.

A panaszosok szerint a kiskereskedők és piacok ritkán fogadják el ezeket az utalványokat, ezért a nyugdíjasok kénytelenek a nagy láncoknál beváltani őket. Ott viszont többféle apró szabály nehezíti a felhasználást: ha valaki több címletben vásárol, gyakran csak egy visszatérítést kap, hacsak nem fizet külön minden tétel után. Sokan nem is tudnak erről a korlátozásról – így a végén a kereskedő jár jól.

Szakértők szerint a probléma megoldása az lenne, ha az idősek a támogatást készpénzben vagy elektronikus úton kapnák meg, így szabadon dönthetnének arról, mire költik el. Amíg ez nem történik meg, addig a vásárlóknak érdemes különösen figyelniük a feltételekre, és a pénztárnál is alaposan átnézniük a blokkon szereplő tételeket.

 

