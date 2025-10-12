október 12., vasárnap

Évközi juttatás

4 órája

Nem minden nyugdíjas jogosult a korrekcióra, lesz, akinek nem jár pluszpénz – Erről tudnia kell!

Kiegészítő nyugdíjkorrekciót kapnak a nyugdíjasok, de nem mindegyikük. A szakértő emlékeztetett, hogy a jogosultság feltétele a nyugdíjba vonulás idejétől függ, így azok, akik idén vonultak nyugdíjba, nem jogosultak nyugdíjkorrekcióra.

Mauthner Ilona

Az Adópraxis.hu-n olvasható, kinek jár valójában az idén ősszel esedékes kiegészítő nyugdíjkorrekció, és kik azok, akik hiába várják majd a pluszpénzt. 

nyugdíjkorrekció
Nyugdíjkorrekció: novemberben évközi nyugdíjemelésre számíthatnak a nyugdíjasok
Nyugdíjkorrekció: aki idén ment nyugdíjba, annak nem jár

A szakértő összegzése értelmében a novemberi kiegészítő nyugdíjemelésben csak azok fognak részesülni, akik 2024-ben minimum egy napig, tehát 2024. december 31-én, illetve 2025 januárjában is nyugellátásban részesültek. Azok, akik a nyugdíjigénylést 2025-re halasztották, az év végi emelésben és a tizenharmadik havi nyugdíjban is csak 2026-tól részesülhetnek.

A korrekció visszamenőleges, egyszeri kifizetés

Ha tehát valaki idén töltötte be 65. életévét, vagy kérvényezte a Nők 40 szabályai szerint a nyugdíjazását, idén még nem kaphat korrekciót. Azoknak, akik már 2024-ben is kaptak nyugdíjat, ők a következőkre számíthatnak: Az idei évközi nyugdíjkorrekció 1,6 százalékos lesz (a 2025-re tervezett 3,2 százalékos infláció túllépése miatt), és novemberben kapják meg a jogosultak. A korrekció egyrészt egy visszamenőleges, egyszeri kifizetés formájában érkezik (a korábban elmaradt infláció kompenzálására), másrészt beépül a havi nyugdíjba is, így az emelt összeg a jövőben is megmarad. A pontos összeg függ az egyéni nyugdíjtól, de egy átlagnyugdíjas esetében például havi 3.872 forint többletet jelent. 

 

