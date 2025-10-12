Nem minden nyugdíjas jogosult a korrekcióra, lesz, akinek nem jár pluszpénz – Erről tudnia kell!

Az Adópraxis.hu-n olvasható, kinek jár valójában az idén ősszel esedékes kiegészítő nyugdíjkorrekció, és kik azok, akik hiába várják majd a pluszpénzt.

Nyugdíjkorrekció: novemberben évközi nyugdíjemelésre számíthatnak a nyugdíjasok

Nyugdíjkorrekció: aki idén ment nyugdíjba, annak nem jár

A szakértő összegzése értelmében a novemberi kiegészítő nyugdíjemelésben csak azok fognak részesülni, akik 2024-ben minimum egy napig, tehát 2024. december 31-én, illetve 2025 januárjában is nyugellátásban részesültek. Azok, akik a nyugdíjigénylést 2025-re halasztották, az év végi emelésben és a tizenharmadik havi nyugdíjban is csak 2026-tól részesülhetnek.