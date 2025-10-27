43 perce
Ne hagyd az államnál a pénzed: még van idő kihasználni a nyugdíjpénztári adóvisszatérítést!
Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu. A magánnyugdíjpénztári befizetések utáni adóvisszatérítések tavaly már közel 20 milliárd forinttal gyarapították a pénztártagok egyéni számláinak egyenlegét.
Az év utolsó hónapjai fontos időszaknak számítanak az önkéntes nyugdíjpénztári tagok szempontjából: ekkor még adott a lehetőség arra, hogy újabb befizetésekkel növeljük, vagy akár maximalizáljuk az azok után járó személyi jövedelemadó-visszatérítés mértékét – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.
Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások után – ami lehet tagi befizetés, vagy munkáltatói tagdíj-hozzájárulás is – egy adott évben a befizetett összeg 20 százalékát, de legfeljebb 150 ezer forintot írnak jóvá a pénztári egyéni számlán. Ennek alapján az adó-visszatérítés teljes kihasználásához évi 750 ezer forint befizetés szükséges.
Nem mindig automatikus a visszatérítés
A 150 ezer forintos felső határ az egészségpénztári befizetésekre is vonatkozik: ha viszont valaki egészség- és nyugdíjpénztári tag is, akkor ez a kettőre együtt érvényes. Szintén fontos figyelembe venni – hívja fel a figyelmet Barát Mihály -, hogy az adó-visszatérítés nem osztható meg az egyes pénztárak között, tehát ha valaki az egészségpénztári és a nyugdíjpénztári számlájára is befizetett egy adott évben, eldöntheti, hogy a kettő közül melyikre kéri az adó-visszatérítést. Többféle nyugdíj-megtakarítás meglétekor pedig összesen 280 ezer forint adó-visszatérítés járhat.
A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója szerint azt is nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a nyugdíjpénztári adó-visszatérítés nem minden esetben automatikusan. Ha valaki csak egy nyugdíjpénztárnak tagja, és a megelőző évben már nyilatkozott az adó-visszatérítésről, az adott évi befizetés is automatikusan bekerül az adóbevallás tervezetébe, és a következő évben minden további teendő nélkül érkezik a jóváírás. Ha viszont új pénztártagról van szó, vagy valaki több pénztárnak is tagja, a bevallásában rendelkeznie kell arról, hogy melyik pénztári számlára kéri a visszatérítés összegét. Ha pedig a pénztártag valami miatt nem rendelkezik a visszatérítésről, a következő öt évben még adott a lehetőség arra, hogy ezt megtegye.
A pénztárak is jutalmazzák a több befizetést
„A pénztári befizetések optimalizálása mellett tehát érdemes arra is odafigyelni, hogy – ha ez szükséges – rendelkezzenek a visszatérítésről is a pénztártagok, hiszen ennek hiányában jelentős kedvezményektől eshetnek el: a pénztárak adatai szerint évente több milliárd forint visszatérítés vész el emiatt” – emelte ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2024-ben már közel 20 milliárd forint adóvisszatérítés érkezett az önkéntes nyugdíjpénztári tagok számláira, az idén pedig várhatóan tovább emelkedik ez az összeg.
A befizetések növelése mellett szól ugyanakkor az is, hogy a pénztárak maguk is jutalmazzák ezt: az OTP Nyugdíjpénztárnál például évi 240 ezer forintig a befizetett összeg 94,01 százalékát helyezik a fedezeti tartalékba, viszont a 240 ezer forint feletti, de legfeljebb 750 ezer forintot elérő sávban már 96,51 százalék ez az arány.
Toborozzák a tagokat a nyugdíjkasszák
Az év utolsó néhány hónapja nem csak a tagdíjbefizetések szempontjából aktív időszak az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, hanem a tagtoborzás szempontjából is. A BiztosDöntés.hu nyugdíjpénztári kalkulátora szerint több szolgáltatónál jelenleg is fut tagtoborzó akció, illetve ajánlóprogram, de egyedi kedvezményeket is kínálnak a nyugdíjkasszák.
- Az OTP Nyugdíjpénztárnál azok, akik szeptember 1. és október 10. között váltak taggá, és csoportos beszedési megbízást állítanak be december 12-ig legalább havi 10 ezer forintról, az év végéig 10 ezer forint jóváírást kapnak az egyéni számlájukra. Az egyszeri jóváíráshoz – szintén legkésőbb december 12-ig – regisztrálni is szükséges. Az OTP Nyugdíjpénztár tagjai emellett 10 százalékos kedvezményt is kapnak a Budai Egészségközpont egyes szolgáltatásainak árából. A nyugdíjpénztár megtakarítási- és járadékkalkulátort is működtet a weblapján.
- Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárnál 7500 forintos online utalvány járhat az új belépőknek, ha vállalják havi legalább 12 ezer forint befizetését. Emellett „Tag hoz tagot” akció is tart a szolgáltatónál, ahol az ajánló fél 10 ezer forintos Rossmann utalványt kap, ha teljesülnek a kért feltételek.
- Az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárnál szintén belépési kampány fut december 15-ig, ahol a BELEPES25 kuponkódot használó új tagok 10 ezer forintos, digitális Lidl vásárlási utalványt kapnak. A feltételek közé tartozik, hogy a belépés során (vagy azt követően) a pénztártag elektronikus ügyintézést válasszon, iratkozzon fel a hírlevélre, és fizessen be legalább 30 ezer forintot a pénztári számlájára.
- A Pannónia Nyugdíjpénztár az új belépők első befizetésének 20 százalékát - de legfeljebb 100 ezer forintot – írja jóvá az egyéni számlán. A pénztár emellett ajánló programot futtat, illetve nyereményjátékot szervez a papírmentes ügyintézésre átálló tagjainak is.
- Az Allianz Nyugdíjpénztárnál jelenleg is tart belépési akció és ajánlóprogram, amelyeknél a feltételek teljesítése után 10 ezer forintos Lidl utalvány járhat a tagoknak. Az elektronikus iratküldéshez hozzájáruló tagoknak negyedévente sorsolást tartanak: itt 100 ezer forintos Lidl utalványt lehet nyerni.