Ne hagyd az államnál a pénzed: még van idő kihasználni a nyugdíjpénztári adóvisszatérítést!

Az év utolsó hónapjai fontos időszaknak számítanak az önkéntes nyugdíjpénztári tagok szempontjából: ekkor még adott a lehetőség arra, hogy újabb befizetésekkel növeljük, vagy akár maximalizáljuk az azok után járó személyi jövedelemadó-visszatérítés mértékét – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Érdemes optimalizáni a befizetéseket, és kérni a visszatérítést- Forrás: Shutterstock

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások után – ami lehet tagi befizetés, vagy munkáltatói tagdíj-hozzájárulás is – egy adott évben a befizetett összeg 20 százalékát, de legfeljebb 150 ezer forintot írnak jóvá a pénztári egyéni számlán. Ennek alapján az adó-visszatérítés teljes kihasználásához évi 750 ezer forint befizetés szükséges.

Nem mindig automatikus a visszatérítés

A 150 ezer forintos felső határ az egészségpénztári befizetésekre is vonatkozik: ha viszont valaki egészség- és nyugdíjpénztári tag is, akkor ez a kettőre együtt érvényes. Szintén fontos figyelembe venni – hívja fel a figyelmet Barát Mihály -, hogy az adó-visszatérítés nem osztható meg az egyes pénztárak között, tehát ha valaki az egészségpénztári és a nyugdíjpénztári számlájára is befizetett egy adott évben, eldöntheti, hogy a kettő közül melyikre kéri az adó-visszatérítést. Többféle nyugdíj-megtakarítás meglétekor pedig összesen 280 ezer forint adó-visszatérítés járhat.