október 27., hétfő

Szabina névnap

+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

39 perce

Ne hagyd az államnál a pénzed: még van idő kihasználni a nyugdíjpénztári adóvisszatérítést!

Címkék#munkavállaló#nyugdíj#pénzügyek#nyugdíjpénztár

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu. A magánnyugdíjpénztári befizetések utáni adóvisszatérítések tavaly már közel 20 milliárd forinttal gyarapították a pénztártagok egyéni számláinak egyenlegét.

Teol.hu

Az év utolsó hónapjai fontos időszaknak számítanak az önkéntes nyugdíjpénztári tagok szempontjából: ekkor még adott a lehetőség arra, hogy újabb befizetésekkel növeljük, vagy akár maximalizáljuk az azok után járó személyi jövedelemadó-visszatérítés mértékét – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Pension,Savings.,Senior,Couple,Planning,Budget,At,White,Table,Indoors
Érdemes optimalizáni a befizetéseket, és kérni a visszatérítést- Forrás:  Shutterstock

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások után – ami lehet tagi befizetés, vagy munkáltatói tagdíj-hozzájárulás is – egy adott évben a befizetett összeg 20 százalékát, de legfeljebb 150 ezer forintot írnak jóvá a pénztári egyéni számlán. Ennek alapján az adó-visszatérítés teljes kihasználásához évi 750 ezer forint befizetés szükséges.

Nem mindig automatikus a visszatérítés 

A 150 ezer forintos felső határ az egészségpénztári befizetésekre is vonatkozik: ha viszont valaki egészség- és nyugdíjpénztári tag is, akkor ez a kettőre együtt érvényes. Szintén fontos figyelembe venni – hívja fel a figyelmet Barát Mihály -, hogy az adó-visszatérítés nem osztható meg az egyes pénztárak között, tehát ha valaki az egészségpénztári és a nyugdíjpénztári számlájára is befizetett egy adott évben, eldöntheti, hogy a kettő közül melyikre kéri az adó-visszatérítést. Többféle nyugdíj-megtakarítás meglétekor pedig összesen 280 ezer forint adó-visszatérítés járhat.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója szerint azt is nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a nyugdíjpénztári adó-visszatérítés nem minden esetben automatikusan. Ha valaki csak egy nyugdíjpénztárnak tagja, és a megelőző évben már nyilatkozott az adó-visszatérítésről, az adott évi befizetés is automatikusan bekerül az adóbevallás tervezetébe, és a következő évben minden további teendő nélkül érkezik a jóváírás. Ha viszont új pénztártagról van szó, vagy valaki több pénztárnak is tagja, a bevallásában rendelkeznie kell arról, hogy melyik pénztári számlára kéri a visszatérítés összegét. Ha pedig a pénztártag valami miatt nem rendelkezik a visszatérítésről, a következő öt évben még adott a lehetőség arra, hogy ezt megtegye.

A pénztárak is jutalmazzák a több befizetést 

„A pénztári befizetések optimalizálása mellett tehát érdemes arra is odafigyelni, hogy – ha ez szükséges – rendelkezzenek a visszatérítésről is a pénztártagok, hiszen ennek hiányában jelentős kedvezményektől eshetnek el: a pénztárak adatai szerint évente több milliárd forint visszatérítés vész el emiatt” – emelte ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2024-ben már közel 20 milliárd forint adóvisszatérítés érkezett az önkéntes nyugdíjpénztári tagok számláira, az idén pedig várhatóan tovább emelkedik ez az összeg.

A befizetések növelése mellett szól ugyanakkor az is, hogy a pénztárak maguk is jutalmazzák ezt: az OTP Nyugdíjpénztárnál például évi 240 ezer forintig a befizetett összeg 94,01 százalékát helyezik a fedezeti tartalékba, viszont a 240 ezer forint feletti, de legfeljebb 750 ezer forintot elérő sávban már 96,51 százalék ez az arány.

Toborozzák a tagokat a nyugdíjkasszák 

Az év utolsó néhány hónapja nem csak a tagdíjbefizetések szempontjából aktív időszak az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, hanem a tagtoborzás szempontjából is. A BiztosDöntés.hu nyugdíjpénztári kalkulátora szerint több szolgáltatónál jelenleg is fut tagtoborzó akció, illetve ajánlóprogram, de egyedi kedvezményeket is kínálnak a nyugdíjkasszák.

  • Az OTP Nyugdíjpénztárnál azok, akik szeptember 1. és október 10. között váltak taggá, és csoportos beszedési megbízást állítanak be december 12-ig legalább havi 10 ezer forintról, az év végéig 10 ezer forint jóváírást kapnak az egyéni számlájukra. Az egyszeri jóváíráshoz – szintén legkésőbb december 12-ig – regisztrálni is szükséges. Az OTP Nyugdíjpénztár tagjai emellett 10 százalékos kedvezményt is kapnak a Budai Egészségközpont egyes szolgáltatásainak árából. A nyugdíjpénztár megtakarítási- és járadékkalkulátort is működtet a weblapján.
  • Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárnál 7500 forintos online utalvány járhat az új belépőknek, ha vállalják havi legalább 12 ezer forint befizetését. Emellett „Tag hoz tagot” akció is tart a szolgáltatónál, ahol az ajánló fél 10 ezer forintos Rossmann utalványt kap, ha teljesülnek a kért feltételek.
  • Az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárnál szintén belépési kampány fut december 15-ig, ahol a BELEPES25 kuponkódot használó új tagok 10 ezer forintos, digitális Lidl vásárlási utalványt kapnak. A feltételek közé tartozik, hogy a belépés során (vagy azt követően) a pénztártag elektronikus ügyintézést válasszon, iratkozzon fel a hírlevélre, és fizessen be legalább 30 ezer forintot a pénztári számlájára.
  • A Pannónia Nyugdíjpénztár az új belépők első befizetésének 20 százalékát - de legfeljebb 100 ezer forintot – írja jóvá az egyéni számlán. A pénztár emellett ajánló programot futtat, illetve nyereményjátékot szervez a papírmentes ügyintézésre átálló tagjainak is.
  • Az Allianz Nyugdíjpénztárnál jelenleg is tart belépési akció és ajánlóprogram, amelyeknél a feltételek teljesítése után 10 ezer forintos Lidl utalvány járhat a tagoknak. Az elektronikus iratküldéshez hozzájáruló tagoknak negyedévente sorsolást tartanak: itt 100 ezer forintos Lidl utalványt lehet nyerni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu