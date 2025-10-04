október 4., szombat

Gólyabál

1 órája

Ők lettek idén a Garay gimnázium gólyakirálya és királynője (galéria)

Címkék#Garay gimnázium#gólyabál#diák

Gólyabál zárta a hetet a szekszárdi Garay gimnázium újdonsült diákjai számára.

Révészné Hanol Erzsébet

A Szekszárdi Garay János Gimnázium kilencedikeseinek beavatási folyamata a péntek esti gólyabállal ért véget. Huszárik Imre igazgató elmondta, hogy augusztusban egy háromnapos gólyatáborban vettek részt az iskola újdonsült diákjai, az elmúlt napokban pedig a gólyahét kihívásainak tettek eleget. Rendhagyó öltözetben kellett megjelenniük, amely többek között az úszósapkát, a gólyapólót és a farmer rövidnadrágot és a térdig érő színes zoknit ötvözi.

Kötetlen buli koronázta meg a hetet
Fotó: Mártonfai Dénes

A gólyahéten kampányt is folytattak az osztályok annak érdekében, hogy tőlük kerüljön ki az idei gólyakirály és gólyakirálynő, illetve előadással is készültek a bálra. Minden osztály egy-egy mesét dolgozott fel, volt Verdák, Lecsó, A hihetetlen család és Szörny Rt. is. A bál kiemelt momentuma volt a gólyák eskütétele, illetve kihirdették, hogy a 9. D két tanulója, Németh-Kovács Iringó és Vajda Barnabás lett a gólyakirálynő, illetve a gólyakirály.

A Garay gimnáziumban idén négy kilencedikes osztályban több mint száz diák kezdte a tanévet.

Ők lettek idén a Garay gimnázium gólyakirálya és királynője

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

