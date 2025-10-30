Ököllel esett osztálytársának egy tinédzser Tolnában – ügyészség elé került az ügy

A vádirati tényállás szerint a 14. életévét betöltött vádlott és a szintén fiatalkorú fiú sértett egy Tolna vármegyei általános iskola végzős tanulói, osztálytársak voltak. Idén áprilisban az egyik tanórán szóváltás alakult ki köztük, amelyet az óraközi szünetben az iskola udvarán folytattak. A vita lökdösődésig fajult, melynek során a vádlott több alkalommal ököllel arcul ütötte a sértettet, aki ettől zúzódásos, könnyű sérüléseket szenvedett. A sértett bántalmazásának a közbelépő többi diák vetett véget.

Elfajult a vita a fiúk között az iskolában (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Az ügyészség a fiatalkorú férfit garázdaság vétségével vádolja. A büntetlen előéletű fiatalkorúval szemben a járási ügyészség próbára bocsátást indítványoz a Szekszárdi Járásbíróságnál. A próbára bocsátás nem büntetés, hanem annál jóval enyhébb szankció, egy intézkedés, a feltételes elítélés egyik formája. A bíróság megállapítja a bűncselekmény elkövetését és az elkövető büntetőjogi felelősségét, azonban úgy foglal állást, hogy az elkövető újabb bűncselekmény elkövetésétől való visszatartása érdekében nem szükséges büntetést kiszabni, hanem elegendő az ezzel való közvetlen fenyegetés.

Próbára bocsátás esetén a bíróság a büntetőjogi felelősség megállapítását követően a büntetés kiszabását próbaidőre elhalasztja. Fiatalkorúval szemben próbára bocsátásnak bármely bűncselekmény esetén helye van, szem előtt tartva, hogy a helyes irányba fejlődjön, és a társadalom hasznos tagjává váljon.