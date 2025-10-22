október 22., szerda

4 órája

Október 23: az 1956-os hősökre emlékezünk

Címkék#Október 23#tolna megye#megemlékezés

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának tiszteletére. Október 23 velünk él.

Brunner Mónika

Programok október 23. alkalmából. 

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának tiszteletére. Október 23 velünk él. fotó: MW
Ünnepi megemlékezések zajlanak Tolna vármegye szerte az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának tiszteletére. Október 23, a hősök előtti tisztelgés Fotó: MW 

Október 23.

Október 22-e, szerda: 

Bonyhád Művelődési Központ: Ünnepi beszédet mond: Lázár János építési és közlekedési miniszter. Boros Dezső-díj átadása. Műsort ad: Bérces Emese (zongora), Czipták Bálint (trombita), Gűth Máté (zongora), Sebestyén Enikő (vers), Takács Hanga Róza (vers). '56-os Emlékhelyek: Fáklyás felvonulás és koszorúzás. Katolikus temető, '56-os bonyhádi hősök sírja: Gyertyagyújtás. Az ünnepségen közreműködik: 52. Sorgyalogezred Hagyományőrző Egyesület, 17 óra. 

Fadd Kopjafa, Váci utcai általános iskola előtt: koszorúzás, 16.30. Béri Balogh Ádám Művelődési Ház: Megemlékezés az '56-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról, elismerések átadása. Ünnepi beszéd: Bordács József, Fadd polgármestere. Közreműködik: faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 8. osztályos tanulói, 17 óra. 

Október 23-a, csütörtök: 

Dombóvár 1956-os emlékmű: Megemlékezés, mécsesgyújtás. Ünnepi beszédet mond: Révfalvi Andrea, az 1956-os helyi forradalmi katonai bizottság elnökének unokája, aki kutatóként és családtagként emlékezik hős nagyapjára és Dombóvár múltjára. Közreműködnek: Dombóvári József Attila Általános Iskola tanulói, 10 óra. 

Paks Városháza előtti tér: Ünnepi beszédet mond: Nagy Balázs, Paks alpolgármestere. Emlékmű: az emlékezés koszorúinak elhelyezése. Közreműködik: Davis Darcie Miléna és Gábor Hanna, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium 12. osztályos tanulói és Szabó Dávid (gitár, ének), 15 óra. Csengey Dénes Kulturális Központ színházterem: Ünnepi köszöntőt mond: Heringes Anita, Paks polgármestere. Pro Urbe emlékérem ünnepélyes átadása, Paks Díszpolgára kitüntetés ünnepélyes átadása, Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjátadója. Ünnepi műsor: "A mélységből kiáltok..." Közreműködnek: Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület és a Magyar Táncművészeti Egyetem végzős néptáncszakos hallgatói. Próza, vers: Bubik Réka Hajnalka egyetemi hallgató. Zenei kíséret: Hegedűs Máté, Mészáros János és Varjassy László. Koreográfus: Appelshoffer János, Appelshofferné Rabóczki Anikó és Rémi Tünde, 17 óra. 

Szekszárd Szent István tér, 1956-os emlékmű, 9 óra: 

  • Ünnepi megemlékezés. Emlékező beszédet mond: Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. 
  • Irodalmi megemlékezés: Szekszárdi Garay János Gimnázium tanulói. 
  • Egyházi áldást mond: dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor. 
  • Közreműködnek: Tolna Vármegyei Nemzetőr Egyesület, Honvéd Hagyományőrző Egyesület Tolna Vármegyei Szervezete, Alisca Brass Band. 

Esőhelyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, Rendezvényterem. 

Művészetek Háza: Tisztelet a hősöknek - ünnepi hangverseny. Köszöntőt mond: Dr. Fusz György, Szekszárd alpolgármestere. Közreműködik: Szekszárdi Kamarazenekar és a Pécsi Vonósok. Művészeti vezetők: Földesi Lajos és Győri Kornél. Közreműködnek: Sós Csilla (hegedű), Novotnyné Pukli Annamária (hegedű), Polónyi István (brácsa), Győri Kornél (nagybőgő). Műsoron: Cimarosa, Dittersdorf és Farkas Ferenc művei. Műsorközlő: Gödrei Zoltán, 17 óra. 

Tamási '56-os emlékmű: Koszorúzás, 16.30. Művelődési Központ: Ünnepi megemlékezés. Emlékbeszédet mond: Porga Ferenc polgármester. Közreműködnek: Würtz AMI növendékei és pedagógusai. Ünnepi testületi ülés, kitüntető címek átadása, 17 óra. 

Tolna Művelődési Központ (Lovarda) Beszédet mond: Balogh Zoltán polgármester. Műsor: Szent István Katolikus Gimnázium tanulói. Hősök tere: koszorúzás, 16 óra. 

 

