Október 23: az 1956-os hősökre emlékezünk

Programok október 23. alkalmából.

Ünnepi megemlékezések zajlanak Tolna vármegye szerte az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának tiszteletére. Október 23, a hősök előtti tisztelgés Fotó: MW

Október 23.

Október 22-e, szerda:

Bonyhád Művelődési Központ: Ünnepi beszédet mond: Lázár János építési és közlekedési miniszter. Boros Dezső-díj átadása. Műsort ad: Bérces Emese (zongora), Czipták Bálint (trombita), Gűth Máté (zongora), Sebestyén Enikő (vers), Takács Hanga Róza (vers). '56-os Emlékhelyek: Fáklyás felvonulás és koszorúzás. Katolikus temető, '56-os bonyhádi hősök sírja: Gyertyagyújtás. Az ünnepségen közreműködik: 52. Sorgyalogezred Hagyományőrző Egyesület, 17 óra.

Fadd Kopjafa, Váci utcai általános iskola előtt: koszorúzás, 16.30. Béri Balogh Ádám Művelődési Ház: Megemlékezés az '56-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról, elismerések átadása. Ünnepi beszéd: Bordács József, Fadd polgármestere. Közreműködik: faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 8. osztályos tanulói, 17 óra.

Október 23-a, csütörtök:

Dombóvár 1956-os emlékmű: Megemlékezés, mécsesgyújtás. Ünnepi beszédet mond: Révfalvi Andrea, az 1956-os helyi forradalmi katonai bizottság elnökének unokája, aki kutatóként és családtagként emlékezik hős nagyapjára és Dombóvár múltjára. Közreműködnek: Dombóvári József Attila Általános Iskola tanulói, 10 óra.

Paks Városháza előtti tér: Ünnepi beszédet mond: Nagy Balázs, Paks alpolgármestere. Emlékmű: az emlékezés koszorúinak elhelyezése. Közreműködik: Davis Darcie Miléna és Gábor Hanna, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium 12. osztályos tanulói és Szabó Dávid (gitár, ének), 15 óra. Csengey Dénes Kulturális Központ színházterem: Ünnepi köszöntőt mond: Heringes Anita, Paks polgármestere. Pro Urbe emlékérem ünnepélyes átadása, Paks Díszpolgára kitüntetés ünnepélyes átadása, Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjátadója. Ünnepi műsor: "A mélységből kiáltok..." Közreműködnek: Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület és a Magyar Táncművészeti Egyetem végzős néptáncszakos hallgatói. Próza, vers: Bubik Réka Hajnalka egyetemi hallgató. Zenei kíséret: Hegedűs Máté, Mészáros János és Varjassy László. Koreográfus: Appelshoffer János, Appelshofferné Rabóczki Anikó és Rémi Tünde, 17 óra.