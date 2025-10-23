Az októberi forradalom nem csupán politikai tett volt, hanem annak kísérlete, hogy visszakapjuk a szót (képgaléria)

– Minden ünnepünknek megvannak a maga hívószavai. Október 23-hoz leginkább olyanokat kötünk, mint szabadság, bátorság, nemzeti öntudat, hit. Szép szavak. Engem leginkább az elbeszélhetőségük érdekel – mondta a paksi megemlékezésen elhangzott ünnepi beszédében Nagy Balázs alpolgármester, majd feltette a kérdést: mi újat tudunk elmondani – és mit fontos elmondanunk – 1956 októberéről és az utána következő vészkorszakról és az ünnep, az emlék tovább éléséről egy olyan korban, ahol a legifjabb generációk félperces tartalmakon szocializálódnak? És mit tudunk mondani ideologizálás nélkül azoknak, akik mégis fontosnak érzik ezt az ünnepet?

Az október 23-i megemlékezésen Nagy Balázs alpolgármester mondott ünnepi beszédet Pakson

Fotó: Molnár Gyula

Történetünk nem a félelemről és a meghunyászkodásról szól

Kiemelte: a szabadság ott kezdődik, ahol egy nép meg meri írni, ki meri mondani a saját történetét, mindenki mástól függetlenül, mindazokból az apró történetekből építkezve, melyek elemi szinten estek meg egy nemzet képviselőivel. 1956-ban a magyarok ezt tették. Megpróbáltak kilépni a vörös bőrkötésű könyvből, amelybe a Lenin- és Sztálin-összes közé voltak zárva, a rájuk erőltetett, idegen elbeszélésből, és kimondták, hogy a mi történetünk nem a félelemről és a meghunyászkodásról szól, hanem a bátorságról és az önállóságról. Az októberi forradalom ezért nem csupán politikai tett volt, hanem annak kísérlete, hogy visszakapjuk a szót.

A megemlékezők a városháza előtti téren gyűltek össze

Fotó: Molnár Gyula

Október 23-án a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulóját is ünnepeljük

Nagy Balázs arról is beszélt, hogy ma, amikor a világ tele van zajjal, féligazságokkal és mesterséges történetekkel, nekünk is újra fel kell tennünk a kérdést: ki írja a mi történetünket – mások, vagy mi magunk? És még fontosabb feltennünk a kérdést: együtt írjuk a történetet, vagy külön-külön, engedve, hogy holmi ideológiának álcázott érdek-körök megosszanak minket?

Az ünnepség koszorúzással zárult

Fotó: Molnár Gyula

Emlékeztetett továbbá arra is, hogy október 23-án nem csak 1956-ot ünnepeljük, hanem a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulóját is. Azt a történetet, amelyet 1956-ban elkezdtünk mesélni, 1989-ben végre elővettük, és elkezdtük újra írni – az erkölcsi győztes pozíciójából.