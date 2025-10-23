október 23., csütörtök

Megemlékezés

1 órája

Az októberi forradalom nem csupán politikai tett volt, hanem annak kísérlete, hogy visszakapjuk a szót (képgaléria)

Címkék#1956#ünnepség#szabadságharc#forradalom

Pakson a városháza előtti '56-os emlékműnél tartottak megemlékezést. Ünnepi beszédében Nagy Balázs alpolgármester emlékeztetett rá: október 23-án nem csak 1956-ot ünnepeljük, hanem a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulóját is.

Révészné Hanol Erzsébet

– Minden ünnepünknek megvannak a maga hívószavai. Október 23-hoz leginkább olyanokat kötünk, mint szabadság, bátorság, nemzeti öntudat, hit. Szép szavak. Engem leginkább az elbeszélhetőségük érdekel – mondta a paksi megemlékezésen elhangzott ünnepi beszédében Nagy Balázs alpolgármester, majd feltette a kérdést: mi újat tudunk elmondani – és mit fontos elmondanunk – 1956 októberéről és az utána következő vészkorszakról és az ünnep, az emlék tovább éléséről egy olyan korban, ahol a legifjabb generációk félperces tartalmakon szocializálódnak? És mit tudunk mondani ideologizálás nélkül azoknak, akik mégis fontosnak érzik ezt az ünnepet?

Nagy Balázs beszédet mond az október 23-i megemlékezésen
Az október 23-i megemlékezésen Nagy Balázs alpolgármester mondott ünnepi beszédet Pakson
Fotó: Molnár Gyula

Történetünk nem a félelemről és a meghunyászkodásról szól

Kiemelte: a szabadság ott kezdődik, ahol egy nép meg meri írni, ki meri mondani a saját történetét, mindenki mástól függetlenül, mindazokból az apró történetekből építkezve, melyek elemi szinten estek meg egy nemzet képviselőivel. 1956-ban a magyarok ezt tették. Megpróbáltak kilépni a vörös bőrkötésű könyvből, amelybe a Lenin- és Sztálin-összes közé voltak zárva, a rájuk erőltetett, idegen elbeszélésből, és kimondták, hogy a mi történetünk nem a félelemről és a meghunyászkodásról szól, hanem a bátorságról és az önállóságról. Az októberi forradalom ezért nem csupán politikai tett volt, hanem annak kísérlete, hogy visszakapjuk a szót.

A megemlékezők a városháza előtti téren gyűltek össze
Fotó: Molnár Gyula

Október 23-án a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulóját is ünnepeljük

Nagy Balázs arról is beszélt, hogy ma, amikor a világ tele van zajjal, féligazságokkal és mesterséges történetekkel, nekünk is újra fel kell tennünk a kérdést: ki írja a mi történetünket – mások, vagy mi magunk? És még fontosabb feltennünk a kérdést: együtt írjuk a történetet, vagy külön-külön, engedve, hogy holmi ideológiának álcázott érdek-körök megosszanak minket?

Az ünnepség koszorúzással zárult
Fotó: Molnár Gyula

Emlékeztetett továbbá arra is, hogy október 23-án nem csak 1956-ot ünnepeljük, hanem a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulóját is. Azt a történetet, amelyet 1956-ban elkezdtünk mesélni, 1989-ben végre elővettük, és elkezdtük újra írni – az erkölcsi győztes pozíciójából.

Szabó Dávid és Davis Darcie Miléna
Fotó: Molnár Gyula

Az ünnepség koszorúzással zárult

A megemlékezők a városháza előtti téren, az '56-os emlékműnél gyűltek össze, ahol zárásként koszorúkat helyeztek el. Az ünnepség közreműködői Davis Darcie Miléna és Gábor Hanna, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulói, valamint Szabó Dávid voltak. 

Dombóváron is méltó módon emlékeztek 1956-ra 

Mint arról már beszámoltunk. az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából Dombóváron is méltó módon emlékeztek meg a hősökről és a szabadságért küzdőkről. Az ünnepi műsort a József Attila Általános Iskola tanulói állították össze, akik szavalatokkal, zenével és jelenetekkel idézték fel a forradalom napjait. Az ünneplők Rétvári Zsigmondra emlékeztek, aki megmentette a várost a vérengzéstől. Többször is megakadályozta ugyanis, hogy felettese tűzparancsot adjon ki. Együtt dr. Kovács Gyulával, a munkástanács elnökével és más tanácstagokkal azon dolgoztak, hogy Dombóvár megőrizhesse békéjét a forradalom viharos napjaiban. 

Rétvári Zsigmond hősiességéről is megemlékeztek a Dombóvái ünnepségen
Fotó: Kutny Gábor / Forrás:  MW

Tisztelet a hősöknek! 

Szekszárd városa csütörtök délelőtt méltóságteljes ünneppel tisztelgett a hősök emléke előtt az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján. A Szent István téren, az 1956-os emlékműnél tartott megemlékezés során a város vezetői, intézményeinek és civil szervezeteinek képviselői közösen fejezték ki tiszteletüket. 

A megemlékezésen az ünnepi beszédet Berlinger Attila, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere mondta, aki hangsúlyozta: a szabadság nem magától értetődő, és minden nemzedék felelőssége, hogy megőrizze azt. Ne írják elő, mikor és hol lengethetjük nemzeti színű zászlónkat, kivel működhetünk együtt, milyen elvek szerint éljünk. Nekünk jogunk van dönteni arról, hogy milyen országban akarunk élni. Mi a 20. század világában nem egyszer megtapasztaltuk a szabadság nélkülözését, és elszenvedtük a háború borzalmait” – fogalmazott a polgármester. 

Méltó módon zajlott a megemlékezés Szekszárdon 
Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás:  MW

1956-os megemlékezés Pakson

Fotók: Molnár Gyula

 

 

