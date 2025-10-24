Bognár György rangos elismerést kapott a nemzeti ünnepen (galéria)

Pakson a városi megemlékezést követően a Csengey Dénes Kulturális Központban folytatódott az ünnepség, amelyen Heringes Anita polgármester mondott köszöntőt, kiemelve, hogy október 23-án nemcsak a magyar emberek szabadságvágyára emlékezünk, hanem arra a bátorságra is, amely a legnehezebb időkben is egységbe kovácsolt bennünket. Paks lakosságát is a szabadságvágy és a nehezebb időkben tanúsított összetartozás tette igazi közösséggé – mondta, majd azzal folytatta: emlékezzünk azokra, akik életüket adták a szabadságért, és azokra is, akik a mindennapokban építik ezt a várost. Paks közössége ma is példát mutat összefogásból, és így méltón tisztelgünk hőseink előtt – tette hozzá.

Paks példát mutat összefogásból – mondta Heringes Anita polgármester az október 23-i ünnepségen

Fotó: Molnár Gyula

Paks maradjon meg a béke szigetének

Heringes Anita kitért arra is, hogy nehéz időszak vár Magyarországra. A következő 6-7 hónap próbára teszi az emberi kapcsolatokat, ékeket üthet barátságokba, családokba. Míg '56-ban a pletykák, az utcai szóbeszédek és névtelen jelentések tudtak tönkretenni életeket és kapcsolatokat, addigra ma a közösségi média arctalan, névtelen kommentelői és az álprofilok hada próbálja hitelteleníteni az igaz szót. Reményét fejezte ki annak kapcsán, hogy Paks megmarad a béke szigetének, ahol érdemi és építő beszélgetések, viták viszik előre város fejlődését. Ahol a demokráciáért és a szabadságért nem küzdeni kell, csak megóvni a jövő nemzedékeinek. – Ne üssünk egymáson olyan sebeket, amelyek begyógyíthatatlanok – fogalmazott a polgármester.

Az ünnepség helyszíne a Csengey Dénes Kulturális Központ volt

Fotó: Molnár Gyula

Az október 23-i megemlékezésen átadták az önkormányzati elismeréseket

Az est díjazottjairól elmondta, hogy mindegyikük olyan ember, aki saját területén nagyot alkotott, úttörője volt szakmájának és a szabadság szeretete, valamint örökös szókimondása, a történelem tisztelete tette azzá az emberré, aki. A Paks Város Díszpolgára címet Kováts Balázs okleveles vegyipari gépészmérnök, okleveles atomerőmű szakmérnök vehette át, aki az atomerőmű 1-2. blokkjának tudományos indításvezető-helyettese volt, az ESZI alapító igazgatója, az atomerőmű látogatóközpontjának létrehozója. Pro Urbe díjjal Bognár Györgyöt, a Paksi FC vezetőedzőjét, dr. Hanol János helytörténészt és Horányi György költőt, pedagógust, közéleti embert, színészt, előadóművészt ismerték el. Horányi György már nem vehette át a kitüntetést, életének 78. évében, október 7-én elhunyt.