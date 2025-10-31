22 perce
Nem mindenki vehet házat ezekben a falvakban – új rendelet lépett életbe
A helyi önazonosság védelméről szóló törvény július óta lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy megszabják, kik és milyen feltételekkel költözhetnek be a településre, illetve kik vásárolhatnak ott ingatlant. Tolna vármegyében három település önkormányzatának képviselő-testülete hozott helyi rendeletet az önazonosság védelme törvény segítségével.
Július 1-jén hatályba lépett törvény az elővásárlási jog gyakorlásának részletes szabályait határozza meg. Eszerint az adásvételi szerződést a vevő – vagy a vevő és eladó közösen – a jegyzőhöz nyújtja be, aki a beérkezéstől számított nyolc napon belül köteles azt átnézni, az önazonosság védelme törvény szempontjai szerint.
Önazonosság védelme: helyi rendeletet készített három Tolna vármegyei falu
A törvény júliustól lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy rendeletekkel szabályozzák a betelepülést és az ingatlanvásárlást, hogy megőrizzék a település társadalmi és kulturális jellegét. Az önazonosság védelme az önkormányzatok jogvédelmi eszköze arra, hogy korlátozzák többek között a betelepülési hozzájárulást és élhetnek az elővásárlási jog gyakorlásával.
Tolnában három település élt azzal a lehetőséggel, hogy a képviselő-testületük elfogadott egy önkormányzati rendeletet a helyi önazonosság védelméről. Kajdacs, Bonyhádvarasd és Sárszentlőrinc az érintett három település, mind a háromnál október elejétől él az önkormányzati rendelet.
Természetesen szerettük volna mind három polgármestert megszólaltatni, de csak Bonyhádvarasd polgármestere, Csibi Zsolt vállalta a nyilatkozatot.
Még az önkormányzati rendelet elfogadása előtt sokat beszélgettünk a helyiekkel, akik arra ösztökélték a képviselőket, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Jelenleg 440 lakosa van a településnek és egy nagyon összetartó közösségről beszélünk. A rendelet elfogadásával nem az volt a célunk, hogy bárkit kizárjunk, mondta Csibi Zsolt polgármester. Az elővásárlás sorrendje nálunk: önkormányzat, szomszéd és helyben lakó
– mondta a polgármester.
A lakóhelyhez kötődőknek mindenhol elsőbbségük van
A törvény alapján mentességet az élvez, aki a településen lakóhellyel rendelkező személy hozzátartozója, akinek a település a származási helye, bizonyítja, hogy a születését követő tíz évben ő, vagy valamely hozzátartozója legalább 12 hónapot a településen élt. Vagy állami vagy önkormányzati foglalkoztatottként, munkavégzés céljából került a településre, lakáscélú állami támogatással, például CSOK-kal szerzett ingatlant, az egyház vagy egyházi jogi személy alkalmazottja, köznevelési vagy felsőoktatási intézmény tanulója vagy hallgatója.
Az iratok közlését a jegyző végzi: a helyi önkormányzattal és a telekszomszédokkal közvetlenül, a többi jogosulttal hirdetmény útján. A közlés akkor is joghatályos, ha a kézbesítés azért sikertelen, mert az érintett nem vette át az iratot.
A hirdetményt a hivatal hirdetőtábláján kötelező kifüggeszteni legalább 15 napra, de lehetőség van online tájékoztatásra is a település honlapján. A hirdetménynek tartalmaznia kell a lényegi adatokat: az ingatlan helyrajzi számát, a vételárat, a tulajdoni arányokat, az ingatlan típusát és funkcióját.