Nem mindenki vehet házat ezekben a falvakban – új rendelet lépett életbe

Július 1-jén hatályba lépett törvény az elővásárlási jog gyakorlásának részletes szabályait határozza meg. Eszerint az adásvételi szerződést a vevő – vagy a vevő és eladó közösen – a jegyzőhöz nyújtja be, aki a beérkezéstől számított nyolc napon belül köteles azt átnézni, az önazonosság védelme törvény szempontjai szerint.

Bonyhádvarasdon is elfogadták a önazonosság védelme rendeletet, a szép kis településen ragaszkodnak a hagyományaikhoz az ott lakók

Forrás: teol.hu/archív

Önazonosság védelme: helyi rendeletet készített három Tolna vármegyei falu

A törvény júliustól lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy rendeletekkel szabályozzák a betelepülést és az ingatlanvásárlást, hogy megőrizzék a település társadalmi és kulturális jellegét. Az önazonosság védelme az önkormányzatok jogvédelmi eszköze arra, hogy korlátozzák többek között a betelepülési hozzájárulást és élhetnek az elővásárlási jog gyakorlásával.