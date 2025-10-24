Óraátállítás: az egészségünk láthatja kárát, vigyázzunk a szívünkre!

Október 26-án, vasárnap hajnalban az órákat 3-ról 2-re tekerjük vissza, ami egyúttal a téli időszámítás kezdetét jelenti Magyarországon. Aki szeret aludni, a hírt örömmel fogadja, hiszen egy órával többet tölthet a párnák között. Ezzel szemben az óraátállítás miatt komoly egészségügyi nehézségekkel kell szembe néznie sok embernek. Megzavarhatja az alvásritmust, ami önmagában is kellemetlen tünetekkel járhat, de adott esetben a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is növelheti.

Az óraátállítás egészségügyi kockázatokkal jár, a megborul a bioritmus

Óraátállítás: számos veszélyt jelent

A biológiai óra átállítása még egészséges embereknél is átmeneti stresszt okoz, ami hatással van a vérnyomásra és a pulzusra. Ez alatt az idő alatt gyakoribbak lehetnek az alvászavarok, a fáradékonyság és a koncentráció is lanyhulhat. Mindez pedig veszélyt jelent a közúton közlekedők számára, és növelheti a munkahelyi hibák számát is. Kimutathatóan nő a sztrók és a szívinfarktus veszélye. Dr. Benczúr Béla, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház főorvosa azt mondja, ezen a napon nagyon fontos, hogy akinek szív- vagy vérnyomás problémája van, jobban figyeljen oda önmagára. Nem árt ha a nap folyamán többször megmérik a vérnyomásukat, és kifejezetten előnyös, ha az óra átállítás reggelén még az ágyban beveszik a vérnyomáscsökkentőt.

A bioritmus szabályoz

A légzés, a keringés, a hormonrendszer mind egy bioritmus szerint működik. A sötétség és világosság is hat a szervezet működésére. Akár ez az egy óra eltérés is megzavarhatja ezt a rendszert –mondja Benczúr doktor. Ezért ajánljuk azoknak, akik egészségügyi problémával élnek, hogy elővigyázatosak legyenek ezen és a következő néhány napon. Nem véletlen, hogy a reggeli időszak az, amikor nő a szívinfarktusos megbetegedések lehetősége, ez is a bioritmus számlájára írható, ezért érdemes aznap reggel jobban figyelni magunkra.

Egyre többször beszélnek arról, hogy megszűnik a kétféle időszámítás, és a jelek szerint ezt az emberek jelentős része nem is nagyon bánná. Az állandó téli időszámítás lenne a legjobb az ember számára, mondják a szakértők. Ez az időrend jobban igazodik a természetes fényviszonyokhoz, és támogatja a szervezet biológiai ritmusát.